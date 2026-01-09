Cayetano explica por qué es "falso" que él haya dicho que la Casa de Alba no decía la verdad y asegura que llamará a su hermano Carlos

Cayetano Martínez de Irujo revela su más sincera opinión sobre Zapatero: "Ha sido el principio de nuestros males"

Compartir







El 2025 cerraba el año con una nueva polémica para la familia Alba. Y es que, presuntamente, tenían un proyecto inmobiliario entre manos que dejaría a 75 familias en la calle para convertirlos en pisos turísticos. La portavocía confirmaba la no renovación de los contratos de alquiler pero desmentía el polémico objetivo, asegurando que lo que querían era actualizar y preservar los edificios históricos.

Según informaba un medio, Cayetano Martínez de Irujo habría negado la versión de su familia. Sin embargo, desmiente esta información en su intervención en 'Todo es mentira', lugar en el que aprovecha para actualizar su situación familiar.

"'Lecturas' practica lo más cercano al terrorismo informativo"

"Eso es falso", asegura interrumpiendo a Risto Mejide. Y es que, los más de 200 inmuebles pertenecientes a los tres edificios colindantes, su madre se los dio "íntegramente" a Carlos "para que mantuviese el Palacio de Liria", afirma. "Con lo cual mi madre es que ni sospechaba que se iba a abrir al público, pero en fin, es una cosa en la que yo ya no entro. Lo han hecho y yo no puedo estar de acuerdo porque yo gestioné esa casa los últimos cinco años a la designación de mi madre", apunta.

Por lo tanto, "la noticia de 'El País' tiene cierta realidad porque se han recibido cartas" tal y como le informan su familia y los empleados que viven ahí. Sin embargo, cuando le llaman para preguntarle sobre el tema, asegura que dijo que no era su asunto porque es propiedad de su hermano mayor: "Con lo cual, el que yo he dicho algo es absolutamente falso. Pero la revista 'Lecturas' practica lo más cercano al terrorismo informativo porque hace daño y quiere hacer daño con los titulares y con todo".

Cayetano Martínez de Irujo insiste en no tener ni idea del motivo que les ha llevado a desalojar a las familias: "Tampoco le he preguntado". Ahora, si le preguntas por su opinión, es clara: "Pues hombre, no me parece bien a inquilinos que llevan muchos años con el problema tan grave que hay en la vivienda, pero hay que saber por qué. A mí el argumento que da el representante de la Casa de Alba me parece válido entre comillas porque parece un poco flojo. No lo defiendo pero me lo tengo que creer porque yo no tengo ninguna otra información".

La relación actual de Cayetano con su hermano

Risto Mejide intuye por la conversación que el duque de Arjona no tiene una relación estrecha actual con su hermano, algo que corrobora: "Yo hablo poco con mi hermano. Es que tenemos poco que hablar. Si hay que hablar, hablamos porque no tenemos nada. Carlos y yo nos llevamos correctamente bien".

Y, aunque con sus otros dos hermanos no tiene "absolutamente ninguna relación", confirma que con Carlos sí. Lo que pasa es que tiene un motivo por el que no lo ha hablado con él, más allá de no ser asunto suyo: "Tampoco le quiero asustar porque él, todo lo que salga público, le asusta mucho y esto lo lleva su hijo ya". Con él y con todos los sobrinos, excepto los de Alfonso "que el padre ha trasladado el problema a ellos", se lleva "muy bien", asegura.

Por último, al conversar con una de las inquilinas afectadas, Risto Mejide le de deja caer que podría ponerse en contacto con su hermano. A lo que Cayetano Martínez de Irujo responde: "Lo voy a llamar". El presentador lo celebra: "¡Mira lo que acabamos de conseguir en plató!".