Tras contar en 'Todo es mentira' las torturas a las que fue sometido durante su estancia en prisión en Venezuela, Lorent Saleh aprovecha para denunciar la figura del señor Rodríguez Zapatero porque "sabe muy bien que en el Helicoide, que en la Tumba, que en el DGCIM asesinan personas".

Además, asegura que el político "se ha burlado muchas veces de los familiares de presos políticos que él deja esperando a poder ser atendidos" y pone su ejemplo para que la audiencia comprenda a qué se refiere exactamente.

La reveladora experiencia de Lorent Saleh con Zapatero

El entrevistado asegura estar sorprendido con "la capacidad que tiene el señor Rodríguez Zapatero de operar abiertamente a favor de una organización criminal como es el régimen venezolano". Tanto es así que "se ha burlado de los familiares de los presos políticos" y, para demostrarlo, expone su caso.

Mientras Lorent Saleh estaba en retenido y torturado en la Tumb, Rodríguez Zapatero llamó a su mamá y "la presionaba para que no denunciara las torturas porque sino no iban a abogar por mí y no me iban a sacar", revela en el programa.

"Eso lo hizo eso Rodríguez Zapatero y le reto a que me desmienta. Le reto a que desmienta todo lo que dicen los familiares de los presos políticos", reclama el expreso.

"Le pidió a mi mamá en varias oportunidades que dejara de denunciar lo que me hacían a mí en la Tumba. Eso lo dijo el señor Zapatero y eso es público, mi mamá lo declaraba porque mi mamá no iba a ceder teniendo a su único hijo en un centro de tortura, a quedarse callada frente a lo que me estaban haciendo. Y eso lo ha hecho el señor Rodríguez Zapatero una y otra vez. Se ha burlado de la gente", denuncia el entrevistado.

Unas declaraciones que sorprenden a Risto Mejide: "A mí no me parece una burla. A mí me parece un atropello a la humanidad, o sea, llamar una madre para decirle que no denuncie la situación de su hijo... ¿Pero en qué cabeza cabe? Ya no es un tema de negociar o no negociar, es un tema de humanidad".

Y es que el único que aboga por Zapatero en Venezuela es Rodríguez Torres, asegura. "Es un general que fue Ministro de Interior y Justicia de Chávez y Maduro, creador del Servicio Bolivariano de Inteligencia, creador de los centros de tortura en Venezuela y 1ue torturó, que persiguió, que desapareció a decenas de estudiantes todos estos años", informa. Tanto es así que Zapatero le trajo a Madrid y lo protege desde la capital, afirma.

¿Por qué no fue una petición a favor de la negociación?

El presentador se pregunta si esta petición a su madre formaría parte de la negociación para sacar a Lorent Saleh de la Tumba pero el expreso lo desmiente tajantemente con un suceso que involucra a Pedro Sánchez.

A Lorent Saleh le suben a un avión dirección Madrid junto al secretario de Estado Juan Pablo de la Iglesia, tras pasar cuatro años encerrado. Éste le pregunta si Zapatero tuvo algo que ver con su libertad, algo que le negó. Sin embargo, al sacarlo, Zapatero intentó "ponerse la medallita de mi libertad".

Por este motivo y, retando a cualquiera a desmentir su versión si les incomoda, al reunirse con el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa, le pregunta en presencia del ministro Albares el papel que tuvo Zapatero a su liberación.

"La respuesta fue esta, y que me desmienta el el Ministro de Exteriores o el presidente Sánchez. Me dijo 'Una cosa es el expresidente Rodríguez Zapatero, una cosa es el expresidente Felipe González y otra cosa es el Gobierno de España y esto fue algo del Gobierno de España'. No fue del expresidente Zapatero y el expresidente Zapatero quería decir que él fue el que negoció esa libertad", cuenta Lorent Saleh. Es más, Zapatero quiso que su madre le agradeciera su papel y, sin embargo, salió a denunciar cómo jugó con su familia, señala mirando a cámara.