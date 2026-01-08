Javier Nart se pronuncia sobre lo ocurrido entre EEUU y Venezuela: "El fin de Maduro significa el mantenimiento del sistema"

Risto Mejide se pronuncia sobre la captura de Maduro y sentencia la actuación política: "La ideología es para los pobres como nosotros"

Javier Nart, exeurodiputado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para analizar si Trump podría comprar Groenlandia y qué podría hacer la Unión Europea si decide invadir la isla.

En primer lugar, el que fuera diputado explica que "los asuntos exteriores son soberanía de cada uno de los países. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo no tenemos la capacidad de normativizar nada respecto a esos dos puntos, pero para que Europa exista y no sea un Disneyland, tenemos que tener una capacidad estratégica que a día de hoy no tenemos". Asimismo, explica que "tenemos una Europa de dos velocidades, los que no estén por el consenso verdadero que significa dar respuestas directas, se quedan en el segundo nivel. Y en el primero están los motores estratégicos de Europa, como Alemania, Francia, Polonia, Italia y España".

El exeurodiputado: "Estamos hablando de un país sometido a una banda de gansters "

Por otro lado, Risto Mejide le plantea el mando único europeo, a lo que Nart afirma que "estamos en el tema de la autonomía estratégica. Yo hace 10 años recibí una invitación de Macron que tenía interés por conocernos. Hablé con él de lo que yo entendía fundamental para que Francia precisamente porque tenia capacidad estratégica atómica. En este momento hay una realidad, la vieja doctrina de los diplodocus es arias de intervención directa que se ha vuelto a rejuvenecer".

Además, el que fuera diputado asegura que "primero por la intervención Rusa a Ucrania, a que EEUU actúe en Venezuela de la misma manera con independencia de que, el gobierno de Venezuela no es más que alpacones. Estamos hablando de un país sometido a una banda de gansters desde hace mucho tiempo. Algunos patéticos de la izquierda de pandereta española lo llamaban revolución bolivariana, y estamos viendo que en manos de Delcy Rodríguez no tiene ningún empacho en llegar a acuerdos miserables y humillantes porque lo que importa es la pasta y la supervivencia de su equipo".

Por último, Javier Nart explica que "los cubanos eran fundamentales en la seguridad interna de Venezuela. La inteligencia cubana tenía el control del ejército y de esta forma impedía que cualquier unidad militar pudiera conectarse con otra. Precisamente por desconfianza y daban la imposibilidad del golpe. El fin de Maduro significa el mantenimiento del sistema. El problema es que ya no tendrán acceso a los recursos petrolíferos pero, si tendrán acceso al arco minero donde la izquierda española tampoco ha denunciado la destrucción del medioambiente. Esto es el toque principal al punto estratégico llamado la conexión venezolana cubana"