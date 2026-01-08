Lara Guerra 08 ENE 2026 - 16:51h.

Risto Mejide analiza la situación internacional: "¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo a ojos de todo el mundo y que nadie haga nada?"

Javier Rupérez, exembajador de Estados Unidos, advierte sobre las actuaciones de Trump: "Acabaría con la humanidad como la conocemos"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En este procedimiento, el país se vio afectado además por al menos 100 muertos. Tras esto, Risto Mejide no ha dudado en pronunciarse en 'Todo es mentira' sobre esta situación internacional y la reacción de los distintos políticos.

En primer lugar, Mejide reclama que "todo esto no va de ideología. La ideología es un tema de pobres, como nosotros, como ustedes, como yo y como todos los que estamos aquí. Somos pobres en el sentido de ultraricos; los que nos ven pobres son ellos y nos tienen ahí con la ideología entretenidos", comienza.

Asimismo, el presentador sentencia y remarca el objetivo principal de este tipo de operaciones: "¿Ellos a por que van? A por el dinero. En este caso se llama petróleo, pero podría llamarse oro y de cualquier forma. Estamos hablando y esto obviamente ha quedado claro, incluso nos lo dicen a la cara. Trump quiere el petróleo de Venezuela, concretamente 303.000 millones de barriles; aproximadamente el 18% de reservas naturales del mundo".

De nuevo reitera: "Claro, dices ya no es un tema de ideología. Es la misma razón por la que Putin y Trump pueden estar de acuerdo en muchas cosas o incluso diríamos con Kim Jong-Um. Al final todos coinciden en algo que es la pasta. Hablamos de 1,1 millones al día, y eso lógicamente no lo podían dejar escapar".

Por otro lado, Risto muy crítico analiza lo ocurrido en Venezuela y qué es lo que les cuentan a cada uno de ellos sobre la situación política actual: "Luego te cuentan la milonga de que con eso los venezolanos van a poder vivir mejor con esta gestión del petróleo que, todos sabemos que es mentira. Todo seguriá igual o peor; luego incluso se relaciona con la política interna de Estados Unidos. La impopularidad de Trump ha alcanzado el valor histórico del 60% dentro de EEUU, mientras que crudo también ha crecido. Es decir, lo que le cuesta a un americano llenar el depósito de gasolina".

Risto Mejide, sobre la situación política: "Me sorprende lo que están o no haciendo los demás"

Por otra parte, Mejide recuerda el objetivo principal: "Todo esto al final es una situación de pasta. Con todas estas noticias uno se queda en shock diciendo '¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo a ojos de todo el mundo y que nadie haga nada?' Que Trump haga lo que está haciendo a mi ya no me sorprende nada, lo que me sorprende es lo que están haciendo o no los demás".

Además, el presentador de 'Todo es mentira': "Esto es como cuando en un edificio de propietarios, el del quinto decide que de repente hay un vecino que confiesa que uno tiene un narcopiso y encima es okupa. Vale, la denuncia está muy bien. Podemos estar todos de acuerdo que no ha ganado unas elecciones legítimas, perfecto; pero resulta que ese vecino del quinto un viernes a las 3 de la madrugada entra en su piso, lo captura y se lo lleva a su trastero. El resto pregunta que por qué no ha esperado. Encima dice que él lo va a juzgar porque le está perjudicando"

Por último, pregunta: "¿Qué hacemos los demás? Nos reunimos y encimas solo algunos. Pero no hacemos nada más que eso y encima tenemos que ponernos de acuerdo por unanimidad, o sea que, olvídate. En medio de todo esto, el vecino del quinto esta semana ha dicho que quizás le gusta la terraza de otro vecino, que esto de que Dinamarca tenga una terraza tan grande como Groenlandia igual...no puede ser".