En 'Todo es mentira' reciben a Pablo Echenique para que de su opinión sobre las declaraciones de Pedro Sánchez tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Echenique habla en 'Todo es mentira' sobre la división de la izquierda en las próximas elecciones de Aragón: "Sumar se ha roto"

Tras bromear sobre por qué no lleva Pablo Echenique el chándal viral de Maduro estas Navidades, el entrevistado explica por qué ha escogido la bandera de Venezuela como fondo para su videollamada en 'Todo es mentira': "Para hacer la coña porque se han dicho un montón de estupideces estos años sobre Podemos y Venezuela pero mientras estaba oyendo el programa he pensado que la voy a dejar de fondo en plan serio por la dignidad de pueblo venezolano que ha sido objeto de un ataque terrorista y del secuestro de su jefe de Estado. La voy a dejar por dignidad".

Sin embargo, en el programa también estaban hablando de la postura del Gobierno por lo que en 'Todo es mentira', el presentador invita a Echenique a que comparta su valoración sobre las palabras de Pedro Sánchez y "esa deriva cada vez más evidente hacia una postura muy contraria a la acción de Trump".

La crítica de Pablo Echenique hacia la postura de Pedro Sánchez

En su opinión y, discrepando de dicho análisis, Pablo Echenique considera que "no va a hacer nada material". "Sánchez siempre habla, pero nunca hace", insiste. Para argumentar su afirmación, recoge lo sucedido con el tema palestino pues "fue igual": "Sánchez era el Che Guevara de la defensa de Palestina, pero no hizo nada. A día de hoy, España sigue comprando armas a Israel como el primer día y con esto va a pasar lo mismo".

Por lo tanto, el entrevistado cree que "Sánchez levanta la voz contra Donald Trump para meter titulares en los medios y te lo consigue además, con ayuda de la derecha". Así que Echenique lo tiene claro: "Más allá de hablar, no va a hacer nada". Y para justificar su creencia, recuerda que en España "hay dos bases norteamericanas, 3.700 soldados norteamericanos en nuestro suelo, compramos un montón de armas a Estados Unidos lo cual significa, entre otras cosas, que desde Washington pueden dejar aviones españoles de guerra en tierra inutilizados y estamos en la OTAN que es una organización militar dirigida por Donald Trump".

Sobre estos hechos materiales, insiste, "no va a hacer nada, solamente va a hablar". Y es que, según Podemos, Sánchez debería seguir los pasos de Francia, es decir, "impedir que haya un Ejército extranjero en su territorio, expulsar a Estados Unidos de nuestro territorio y debería sacar a España de la OTAN para que dejemos de estar subordinados a Donald Trump". De hecho, recuerda que en París lo que hizo el presidente del Gobierno fue obedecer a Donald Trump pues este pidió mandar tropas europeas a Ucrania y, según Echenique, éste dijo "Señor, sí señor".