Carlos Cagigal ha asegurado en 'TEM' que el precio de la luz no puede bajar porque "tenemos que pagar las medidas anti apagón"

Cagigal llama a la calma: "Las renovables tienen capacidad de estabilizar la estructura de red tanto en tensión como en capacidad de generación"

Uno de los momentos que marcó el pasado 2025 fue sin duda el apagón que se produjo en la península ibérica el pasado 28 de abril. Durante el conocido como 'El apagón', un corte masivo afectó a toda la península ibérica dejando a millones de personas sin luz durante horas, paralizando transportes, negocios y comunicaciones.

Pese a que a día de hoy se siguen sin conocer los detalles exactos de lo ocurrido, al parecer todo fue causado por una "cascada de sobrevoltaje" en la red debido a la rápida caída de gran parte de la generación eléctrica.

El apagón provocó un caos generalizado por la falta de luz que paralizó la vida cotidiana y la actividad económica en todas las provincias españolas de la península que dejó de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico de nuestro país.

¿Puede ocurrir un nuevo apagón en 2026?

Para responder a esta pregunta que muchos se hacen ha conectado en directo con 'TEM' el experto energético Carlos Cagigal. Según sus palabras, no es probable que suceda de nuevo lo ocurrido en abril de 2025 puesto que todos los contribuyentes estamos pagando en nuestra factura de la luz una cantidad destinada a, precisamente, evitar lo que ocurrió hace algunos meses:

"Bajo mi análisis de evaluación ni va a haber apagón ni va a haber problemas sobre tensión en la infraestructura de red. Se han generado polémicas a raíz del apagón del 28 de abril que se va a empezar a demostrar lo equivocado que se estaba. Las renovables tienen capacidad de estabilizar la estructura de red tanto en tensión como en capacidad de generación y eso en 2026 se va a empezar a ver (...)

El conocido como recargo anti apagón hay que matizarlo. Esto no es que estemos pagando el apagón del 28 de abril, esto es que vamos a pagar por evitar que se produzca un nuevo apagón, eso repercute en el precio de la electricidad necesariamente".