Suiza se encuentra de luto por el que sin duda ha sido el peor suceso ocurrido en su territorio en los últimos tiempos. Un espectacular incendio arrasaba un bar de la estación de esquí de Crans-Montana durante una fiesta de Nochevieja dejando al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.

Entre los heridos se encuentran personas que aún hoy se debaten entre la vida y la muerte a causa de las complicadas heridas provocadas por las llamas. Son frecuentes los trasiegos de madres y padres que deambulan por la zona desesperados en busca de noticias sobre sus hijos ya que la gran mayoría de los afectados son jóvenes, en algunos casos menores de edad.

Las autoridades suizas advertían este viernes que pueden transcurrir varios días antes de que se pueda identificar a todas las víctimas del incendio. Las embajadas extranjeras se han movilizado para determinar si entre las víctimas de una de las peores tragedias de Suiza hay ciudadanos de sus respectivos países, según informaba la Agencia Reuters.

La mujer que habría provocado por accidente el incendio

El periodista Xavier Colás se encuentra en Suiza y ha conectado con 'Todo es mentira' para aportar los últimos datos conocidos del terrible incendio que se producía en la madrugada del 1 de enero durante una fiesta de año nuevo. El comunicador ha explicado que los heridos ascienden a 115 y que están teniendo que ser trasladados a hospitales de países vecinos:

"Hay tantos heridos que Suiza ha tenido que repartirlos por hospitales de todo el país y por algunos de países vecinos. La Fiscalía continúa con las investigaciones y los agentes se encuentran recogiendo testimonios y confiscando teléfonos móviles de los testigos para esclarecer los motivos por los que se produjo el incendio. Se habla de una mujer sosteniendo botellas de champán con bengalas en su interior mientras elevaba los brazos sentada sobre los hombros de un tercero. En ese momento las bengalas tocan el techo de madera y se produce la tragedia (...)

Uno de los testigos habla de un escenario dantesco, de un escenario de guerra en el que se contaban por decenas los cuerpos quemados y los gritos de los afectados envueltos en llamas. Además, no estamos en el lugar precisamente más accesible del país y la llegada de los servicios de emergencia fue algo preocupantemente lenta (...)

Era una fiesta de Nochevieja a la que acudieron muchos jóvenes e incluso algunos personajes famosos porque era un local de moda y muy popular en la zona. Sobre el matrimonio francés que regenta el local aún no se sabe nada porque de momento la Fiscalía no nos está dando datos al respecto".