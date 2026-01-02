Las imágenes de cómo comenzó a arder el techo del bar Le Constellation en la estación de esquí en Suiza

Las imágenes de los momentos previos al incendio causan estupor.

"Algunos estaban ardiendo y otros murieron junto a nosotros", dice una superviviente.

Compartir







De la alegría a los gritos desesperados de los jóvenes que intentan huir del incendio de la fiesta de fin de año que se convirtió en una auténtica ratonera. Las imágenes de los momentos previos al incendio causan estupor con bengalas dentro de botellas de champagne con un techo de madera casi pegado a gente subida en hombros sobre amigos. Y todo apunta a que las bengalas de las botellas de champán pudieron originar las llamas al estar así de cerca del techo del sótano del bar Contellation.

PUEDE INTERESARTE Tragedia en Suiza: decenas de muertos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí

Su material, espuma acústica, altamente inflamable y tóxica. Además, el local solo contaba con una única salida, muy estrecha, que obligó a buscar alternativas. De ahí que en cuestión de segundos, la diversión se convirtiera en una película de terror. Al menos 40 muertos y 115 heridos de entre 16 y 26 años. Y de las decenas de heridos muchos están en estado muy grave. Un drama colosal.

Hoy hemos sabido que el local no contaba con una buena nota en materia de seguridad. El origen estaría aquí en la barra del bar, varias bengalas en botellas de champán prenden fuego al techo revestido de material inflamable y el incendio se propaga más rápido por el revestimiento de los muebles desde el forma de los sillones a los paneles de madera y por último lo más importante este club con aforo para 300 personas solo tenía una salida de emergencia. Algunas de las víctimas fallecieron en las escaleras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Algunos estaban ardiendo y otros murieron junto a nosotros"

Una de las jóvenes supervivientes relata cómo consiguió escapar subiendo la angostosa escalera que conecta el sótano con la planta de arriba. "Agarré el brazo de mi amigo para subir las escaleras, pero le perdí. Ya no me responde.".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Y cuenta, aún en shock, cómo muchos pudieron morir aplastados intentado salir. "Al pasar por la puerta todos nos empujamos. Nos caímos unos encima de otros y nos amontonamos. Algunos estaban ardiendo y otros murieron junto a nosotros".

Aviones y helicópteros de rescate están trasladando a algunos heridos, a hospitales de Italia, Francia y otros países europeos. Muchos tienen más del 60% del cuerpo quemado. La prioridad sigue siendo identificar los restos de los cuerpos que siguen en el interior del local. Italia trata de localizar a 19 de sus ciudadanos. Las autoridades italianas coordinan las comunicaciones con sus familiares.