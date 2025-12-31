El ranking de los ayuntamientos con más y menos gasto social por habitante
Isla Cristina, Alcalá la Real, y San Roque son los ayuntamientos que más invierten en Servicios Sociales, y Galapagar, Aranjuez y Torrelodones los que menos.
Dos capitales obtienen la excelencia en inversión de Servicios Sociales: Barcelona y Bilbao. Y Badajoz y Toledo oficialmente son pobres en Servicios Sociales.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por undécimo año consecutivo, un análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de “Servicios Sociales y Promoción Social” con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos a fecha.
Sólo 27 Ayuntamientos del país alcanzan los niveles de Excelencia Social fijados en el estudio, por realizar -entre otros criterios- una inversión superior a los 200 €/habitantes en Servicios Sociales, y que representan el 9,5% de la población española con 3.052.548 habitantes, pueden sentirse afortunados de residir en unos municipios cuyos Ayuntamientos que podríamos calificar por su inversión económica de excelencia social.
El perfil medio de estos Ayuntamientos de excelencia se sitúa en ciudades medias con una población en torno a los 40.000 habitantes, a excepción de las dos únicas capitales de provincia Barcelona 1.702.547 habitantes) y Bilbao (348.089 habitantes).
Así, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 Ayuntamientos analizados se sitúa en 106,48 euros por habitante, lo que representa un aumento del 4,36% más que el ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio 2023, confirmando la evolución y el compromiso constante de las Entidades Locales con los Servicios Sociales de sus municipios.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía con 18 Ayuntamientos vuelve a ser la CCAA que más municipios aporta al ranking, debido -fundamentalmente- a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del SAAD (Sistema de la dependencia) y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales mayores de 20.000 habitantes suponiendo una inyección económica importantísima en los presupuestos de Servicios Sociales y Promoción Social (23) de estos Ayuntamientos, lo que incide, como se ha podido observar en los últimos años de este estudio en un posicionamiento muy favorable de estos Ayuntamientos en el Ranking total.
Una edición más, es la Comunidad de Madrid la que aporta el 40 % de los Ayuntamientos pobres en inversión social de todo el país (el año anterior el 43,5%) con 18 Ayuntamientos pobres en servicios sociales (el año anterior 20), seguida de la C. Valenciana con 11 Ayuntamientos (3 más que el año anterior), entre las dos alcanzan el 65% de los Ayuntamiento pobres en Servicios Sociales de todo el país.
En el conjunto de los municipios de España de más de 20.000 habitantes habitan, 32,8 millones de personas, lo que implica que el 66% de la población nacional reside en un medio urbano. De esos 32,8 millones de personas, el 47% residen en las capitales de provincia (15.142.880 habitantes) por lo que esos 50 Ayuntamientos reflejan una muestra significativa de la inversión social llevada a cabo en el país, de ahí que desde la pasada edición de este estudio se le esté realizando un seguimiento constante a las mismas.
Durante el año 2024, las 50 capitales españolas realizaron una inversión en Servicios Sociales y Promoción Social superior a los 2.364 millones de euros, con una inversión media por habitante de 156,14 euros por habitante, un 68,2% superior a los 106,48 €/habitante que llevaron a cabo el conjunto de los 404 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Por lo tanto, la primera reflexión que no toda la inversión social en el medio urbano es igual, aumentando significativamente (68,2%) en las capitales de provincia. Con todo, hay que significar, que sólo Barcelona (288,07 €/hab) y Bilbao (208,94€/hab) alcanzan niveles de excelencia social, y que por el contrario se hallan en la categoría de pobres en inversión social las capitales de Badajoz (58,44 €/hab) y Toledo (60,72 €/hab).
Los datos vuelen a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales - también entre capitales de provincia-reforzando la teoría de que el “Código Postal” es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente en el Sistema Público de Servicios Sociales como se observa en la Tabla con el Ranking de inversión de las capitales de provincia, en las que la mayor Barcelona (288,07 €/hab) casi quintuplica la inversión social realizada Badajoz (58,44 €/hab).
Los 27 Ayuntamientos excelentes en inversión social en 2024
Andalucía – Isla Cristina Población 2024: 21.641 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 9.395.058,46 €. Inversión social por habitante en 2024: 434,13 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 33,0 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 31,6 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Alcalá la Real Población 2024: 21.581 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 9.226.007,06 €. Inversión social por habitante en 2024: 427,51 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 32,0 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 28,3 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – San Roque Población 2024: 34.190 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 13.800.151,98 €. Inversión social por habitante en 2024: 403,63 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 62,3 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 18,4 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – Baza Población 2024: 20.562 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 7.134.762,60 €. Inversión social por habitante en 2024: 346,99 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 2,9 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 25,4 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – Morón de la Frontera Población 2024: 27.228 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 8.305.879,18 €. Inversión social por habitante en 2024: 305,05 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 15,1 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 22,8 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Ayamonte Población 2024: 21.622 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.239.389,16 €. Inversión social por habitante en 2024: 288,57 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 24,6 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 21,6 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Cataluña – Barcelona Población 2024: 1.702.547 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 490.449.257,78 €. Inversión social por habitante en 2024: 288,07 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 13,9 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 13,3 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Cataluña – El Prat de Llobregat Población 2024: 66.184 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 19.038.847,60 €. Inversión social por habitante en 2024: 287,67 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 45,0 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 17,0 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – Montilla Población 2024: 22.333 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.169.856,82 €. Inversión social por habitante en 2024: 276,27 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 16,2 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 21,8 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – La Rinconada Población 2024: 40.529 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 10.737.572,47 €. Inversión social por habitante en 2024: 264,94 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 11,6 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 22,0 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – Puente Genil Población 2024: 29.844 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 7.637.654,82 €. Inversión social por habitante en 2024: 255,92 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 7,1 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 24,5 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Andalucía – Palma del Río Población 2024: 20.546 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 5.221.139,08 €. Inversión social por habitante en 2024: 254,12 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 27,9 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 19,3 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
País Vasco – Zarautz Población 2024: 23.370 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 5.872.278,49 €. Inversión social por habitante en 2024: 251,27 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 16,6 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 12,0 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
País Vasco – Basauri Población 2024: 40.388 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 9.853.839,19 €. Inversión social por habitante en 2024: 243,98 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 25,4 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 14,9 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Moguer Población 2024: 23.551 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 5.524.427,96 €. Inversión social por habitante en 2024: 234,57 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 4,1 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 21,0 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Comunidad Valenciana – La Vall d’Uixó Población 2024: 31.884 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 7.442.764,79 €. Inversión social por habitante en 2024: 233,43 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 4,2 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 20,9 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Linares Población 2024: 55.261 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 12.875.357,90 €. Inversión social por habitante en 2024: 232,99 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 36,2 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 21,1 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Comunidad Valenciana – Quart de Poblet Población 2024: 26.304 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.105.970,31 €. Inversión social por habitante en 2024: 232,13 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 16,1 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 19,5 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Antequera Población 2024: 41.619 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 9.620.720,19 €. Inversión social por habitante en 2024: 231,16 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 6,7 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 17,8 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Martos Población 2024: 24.452 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 5.610.176,37 €. Inversión social por habitante en 2024: 229,44 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 14,8 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 19,2 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Illes Balears – Maó Población 2024: 30.419 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.948.522,01 €. Inversión social por habitante en 2024: 228,43 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 3,8 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 16,6 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – La Línea de la Concepción Población 2024: 64.177 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 14.235.766,00 €. Inversión social por habitante en 2024: 221,82 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 25,0 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 19,8 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Almuñécar Población 2024: 27.311 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.048.599,07 €. Inversión social por habitante en 2024: 221,47 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 17,3 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 14,4 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Lucena Población 2024: 43.086 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 9.188.246,37 €. Inversión social por habitante en 2024: 213,25 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 25,9 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 18,0 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Comunidad Valenciana – Catarroja Población 2024: 30.142 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 6.331.300,04 €. Inversión social por habitante en 2024: 210,05 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 157,2 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 21,7 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
Andalucía – Jerez de la Frontera Población 2024: 213.688 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 44.799.019,97 €. Inversión social por habitante en 2024: 209,65 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 16,1 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 17,4 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: No.
País Vasco – Bilbao Población 2024: 348.089 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (Liquidación Pto. 2024): 72.729.424,84 €. Inversión social por habitante en 2024: 208,94 €. Variación porcentual de la inversión en Servicios Sociales y Promoción Social 2023/2024: 1,3 %. El gasto en Servicios Sociales y Promoción Social supone el 10,6 % del gasto total no financiero en 2024. Repite en 2024: Sí.
Los 45 Ayuntamientos más pobres en inversión social por habitante 2024
Madrid – Galapagar Población 2024: 36.184 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.298.612,55 €. Inversión por habitante: 35,89 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,2 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Aranjuez Población 2024: 62.292 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.319.801,43 €. Inversión por habitante: 37,24 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,9 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Torrelodones Población 2024: 25.316 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 945.064,91 €. Inversión por habitante: 37,33 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 3,0 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – San Vicente del Raspeig Población 2024: 60.269 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.335.373,57 €. Inversión por habitante: 38,75 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,5 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Las Rozas de Madrid Población 2024: 98.590 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 3.836.855,72 €. Inversión por habitante: 38,92 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 3,2 % del total. Repite: Sí.
Extremadura – Plasencia Población 2024: 39.829 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.662.821,62 €. Inversión por habitante: 41,75 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,5 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Collado Villalba Población 2024: 66.698 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.788.947,04 €. Inversión por habitante: 41,81 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,2 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Rivas-Vaciamadrid Población 2024: 101.949 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 4.316.217,34 €. Inversión por habitante: 42,34 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,1 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Colmenar Viejo Población 2024: 57.029 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.501.499,26 €. Inversión por habitante: 43,86 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,8 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Paracuellos de Jarama Población 2024: 27.238 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.281.970,98 €. Inversión por habitante: 47,07 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,0 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Torrevieja Población 2024: 94.803 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 4.577.236,84 €. Inversión por habitante: 48,28 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 3,3 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Gandía Población 2024: 80.095 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 3.912.076,87 €. Inversión por habitante: 48,84 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,0 % del total. Repite: Sí.
Canarias – Telde Población 2024: 102.867 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 5.209.277,86 €. Inversión por habitante: 50,64 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,3 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Alcalá de Henares Población 2024: 200.702 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 10.439.236,06 €. Inversión por habitante: 52,01 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,8 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Leganés Población 2024: 194.084 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 10.472.020,84 €. Inversión por habitante: 53,96 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 7,5 % del total. Repite: Sí.
Extremadura – Mérida Población 2024: 59.857 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 3.246.045,46 €. Inversión por habitante: 54,23 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,0 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Mutxamel Población 2024: 27.761 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.519.079,36 €. Inversión por habitante: 54,72 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,7 % del total. Repite: Sí.
Castilla-La Mancha – Puertollano Población 2024: 45.195 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.498.373,12 €. Inversión por habitante: 55,28 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,8 % del total. Repite: Sí.
Baleares – Inca Población 2024: 35.654 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.971.801,49 €. Inversión por habitante: 55,30 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,9 % del total. Repite: Sí.
Canarias – Agüimes Población 2024: 33.179 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.869.795,61 €. Inversión por habitante: 56,35 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,4 % del total. Repite: Sí.
Castilla-La Mancha – Talavera de la Reina Población 2024: 84.738 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 4.803.212,45 €. Inversión por habitante: 56,68 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,5 % del total. Repite: Sí.
Madrid – San Sebastián de los Reyes Población 2024: 94.969 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 5.421.548,90 €. Inversión por habitante: 57,09 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,7 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Rojales Población 2024: 17.162 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 986.603,96 €. Inversión por habitante: 57,49 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,2 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Alcorcón Población 2024: 173.625 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 10.021.359,15 €. Inversión por habitante: 57,72 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,4 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – El Campello Población 2024: 30.600 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.771.862,57 €. Inversión por habitante: 57,90 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 5,6 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Móstoles Población 2024: 214.006 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 12.407.811,76 €. Inversión por habitante: 57,98 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 7,2 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Majadahonda Población 2024: 73.355 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 4.262.434,21 €. Inversión por habitante: 58,11 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,6 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Parla Población 2024: 134.833 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 7.845.913,14 €. Inversión por habitante: 58,19 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 8,5 % del total. Repite: Sí.
Extremadura – Badajoz Población 2024: 150.570 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 8.798.792,11 €. Inversión por habitante: 58,44 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,5 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Crevillent Población 2024: 30.585 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.797.253,94 €. Inversión por habitante: 58,76 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,8 % del total. Repite: Sí.
Castilla y León – Laguna de Duero Población 2024: 22.907 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.368.792,10 €. Inversión por habitante: 59,75 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,9 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Llíria Población 2024: 25.077 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.520.869,94 €. Inversión por habitante: 60,65 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,8 % del total. Repite: Sí.
Castilla-La Mancha – Toledo Población 2024: 86.526 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 5.254.287,06 €. Inversión por habitante: 60,72 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,4 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Tres Cantos Población 2024: 52.932 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 3.223.336,10 €. Inversión por habitante: 60,90 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,8 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Villena Población 2024: 34.385 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.100.703,47 €. Inversión por habitante: 61,09 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,0 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Alcobendas Población 2024: 121.373 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 7.419.957,74 €. Inversión por habitante: 61,13 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,2 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Torrent Población 2024: 89.401 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 5.465.163,62 €. Inversión por habitante: 61,13 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 8,3 % del total. Repite: Sí.
Cantabria – Camargo Población 2024: 30.422 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.879.102,79 €. Inversión por habitante: 61,77 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,1 % del total. Repite: Sí.
Baleares – Sant Antoni de Portmany Población 2024: 28.609 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.767.889,89 €. Inversión por habitante: 61,79 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 3,8 % del total. Repite: Sí.
Baleares – Manacor Población 2024: 47.777 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.976.803,37 €. Inversión por habitante: 62,31 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,3 % del total. Repite: Sí.
Valencia, C. – Benicarló Población 2024: 29.607 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 1.863.264,06 €. Inversión por habitante: 62,93 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 6,0 % del total. Repite: Sí.
Murcia – San Javier Población 2024: 35.872 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.268.716,16 €. Inversión por habitante: 63,24 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,0 % del total. Repite: Sí.
Murcia – Cieza Población 2024: 35.361 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.236.663,81 €. Inversión por habitante: 63,25 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 8,3 % del total. Repite: Sí.
Madrid – Boadilla del Monte Población 2024: 65.839 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 4.190.317,88 €. Inversión por habitante: 63,64 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,6 % del total. Repite: Sí.
Cataluña – Calafell Población 2024: 31.828 habitantes. Inversión en Servicios Sociales y Promoción Social (2024): 2.032.318,87 €. Inversión por habitante: 63,85 €. El presupuesto de Servicios Sociales representa el 4,1 % del total. Repite: sí.