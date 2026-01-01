La picante promesa sobre policías que un soltero le ha hecho a su cita: "La pistola la llevo yo"

First Dates Madrid, 01 ENE 2026 - 22:55h.

Darwin tiene claro que su fantasía sexual está ligada a los policías: ¿aceptará Alessando cumplirla?

La reacción de Carlos Sobera al descubrir la importancia que una soltera da al sexo en una relación: "Un 98%"

Compartir







Darwin viene de Cuba dispuesto a encontrar a un hombre que le llene, con el que invierta su tiempo y comparta placeres de la vida. Este hombre de 44 años trabaja como camarero en Madrid, una ciudad en donde acabó tras dejarlo todo por amor. Se fue de su país a Dubái para trabajar en un barco. Allí conoció al su pareja, pero cuando decidieron venirse a vivir a España se truncó todo y cortaron.

Ahora está soltero, y viene a 'First dates' dispuesto a conocer a alguien que de verdad merezca la pena. "Quisiera encontrar a una persona que se deba a mí", le cuenta a Carlos Sobera antes de que entrase su cita. Darwin, como él mismo explica, quiere a un homrbe que le dé "hijos, perros y viajes". Además exige que su cita sea "limpia". "Hoy en día te encuentras a 'Papita la del metro' ahí", cuenta entre risas.

Darwin, a Alessandro: "Normalmente todo lo hago bien"

Ya al ven entrar a Alessandro, un italiano de 31 años que trabaja como asesor de moda en Madrid, el hombre no ha podido resistirse ante lo que veía. "Un chico guapo, tiene estatura, cabello, huele riquísimo. Tiene cuerpo bonito", decía.

Darwin cree que el mix de nacionalidades puede funcionar bastante bien. "La mezcla de Italia y Cuba dicen que es peligrosa. Los italianos tienen sangre cliente y yo que soy de La Habana va a ser 'Fast and fourious'", comparte. Pero el momento más picante de la cita ha llegado cuando el cubano le ha compartido cuál es su fantasía sexual. "Normalmente todo lo hago bien", relataba Darwin.

Alessandro reconoce que no tenía mucho interés en saber cómo es en el sexo, pero tenía claro que iba a responder a todo lo que le decía. "Dicen que beso bien", confesaba. Darwin le dice al saberlo que está "ansioso" por "comprbarlo".

El momento más sensual de la cita

"Mi fantasia sexual es follarme a un policía", le trasladaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Pese a que Alessandro estaba dubitativo con Darwin, ha querido darle esperanza charlando sobre esta cuestión. "Un día lo hacemos juntos", asegura el soltero en 'First Dates'.

"Tengo un amigo que es policía, le puedo pedir el traje", continuaba el otro. La conversación iba adquiriendo ya otro nivel. La pistola la llevo yo, la pistola no me la va a dar", decía. Pese a haber terminado besándose en una salita, Darwin y Alessandro estaban más que convencidos de cuál iba a ser su decisión final.

El cubano quería una segunda cita con el soltero, pero este se ha negado y ha explicado los motivos. "No te quiero mentir. No te quiero decir sí y luego que no, no quiero que estés mal", confesaba.