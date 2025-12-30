First Dates 30 DIC 2025 - 23:20h.

May y Chaimaa han conectado en 'First Dates' pero han decidido marcharse por separado

Chaimaa y May ha entrado en el restaurante del amor con muchas ganas de encontrar a una persona especial y, sin duda, lo han logrado. Nada más verse, entre ellas ha surgido una gran conexión y se han dado cuenta de que tenían muchas afinidades.

Sin embargo, pese a que la conversación ha fluido en todo momento y a que estaban de lo más a gusto, había algo que no terminaba de encajar y que no han sabido verbalizar hasta que no han terminado de cantar juntas en el karaoke.

Ha sido en el momento de la decisión final cuando May se ha sincerado con Chaimaa y le ha dicho lo que pensaba de su encuentro: “No he sentido esa chispa romántica”, declaraba. “Me gustan las chicas masculinas”, añadía.

“Siento que eres como yo, es como gustarme a mí misma. Da mucha cosa”, declaraba. Si quieres ver la cara que se le ha quedado a la otra comensal en cuanto ha recibido las calabazas de su cita, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.