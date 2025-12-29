First Dates 29 DIC 2025 - 23:00h.

Así ha sido la conexión entre Pablo y Erika durante su cita en 'First Dates'

Con 22 años, Pablo se define como una persona "de barrio", que se lleva bien con todo el mundo, simpática y alegre. El madrileño ha compartido su pasión por el culturismo, llegando a competir en este deporte: "Es mi pasión". Erika ha llegado con una energía desbordante a 'First Dates' desde Madrid. Con 18 años, ella se ha mostrado algo nerviosa por saber quién será su cita. Entre ambos, la primera impresión ha sido buena desde que se han conocido.

Erika ha confesado que es su primera cita en toda su vida y que jamás había tenido una antes: "He tenido relaciones con algunos chicos, pero nunca hemos tenido citas. ¿Qué se hace en una primera cita?", reconocía algo confundida. Pablo, por su parte, ha admitido que nunca ha tenido una relación seria, lo que ha sorprendido a su cita.

Primeras citas, primeras veces

La conversación les ha llevado a las confesiones más locas de las primeras experiencias sexuales que han tenido. Mientras ella admitía que su primer beso fue en un bus, Pablo le ha contado que él mantuvo relaciones sexuales en el baño de un gimnasio: "La primera vez, uf. Cosas que surgen. Éramos jóvenes y no queríamos que nos pillasen. Fue una primera vez un poco rara", contaba él. Erika, por su parte, no daba crédito: "Ya apuntabas maneras. La primera vez que lo haces y encima en un gimnasio. Muy valiente", respondía ella.

Ambos son deportistas, y es un punto de unión que han tenido durante la cena. Pablo, le ha contado cómo es el mundo del culturismo y, aunque Erika no entienda mucho, le ha escuchado atentamente. Por su parte, la madrileña ha reconocido que a ella le gusta el taekwondo. Las risas y la complicidad ha estado presente durante toda la cena, llegando a comparar la escena con la película 'La dama y el vagabundo'.

Unas poses y la decisión final

Tras la cena, han pasado al reservado, dónde Pablo le ha hecho una demostración de culturismo. Se ha quitado el albornoz y ha comenzado a posar, ante la risa nervioso de su cita: "Un tanguita rojo, madre mía este chaval", decía ella. Un final de cita "histórico" para su primera cita.

La conexión que se ha visto en toda la cena se ha materializado durante la decisión final. Los dos han decidido que quieren tener una segunda cita y seguir conociéndose fuera del programa: "Mañana, la semana que viene o cuando quiera", decía él. Tantas ganas tenían de seguir la cita, que se han ido juntos a tomar algo después de 'First Dates'.