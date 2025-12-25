Lara Guerra 25 DIC 2025 - 23:35h.

Joan tiene 65 años y es un soltero que se dedica al mundo del bróker. Llega desde Madrid para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates' porque tiene claro que hoy en día es muy complicado encontrar a alguien especial.

En un primer momento, confiesa a Carlos Sobera que no le gusta la Navidad porque le parece una época muy cínica; por lo que disfruta de pasar estas fechas en su residencia de Bali. Sobre lo que le atrae en una mujer es que sea femenina pero no "feminista" porque le parecen muy "machos"; no le gustan nada, asegura.

Momentos antes de conocer a su cita de la noche, el soltero se dirige hasta la mesa para esperar a conocerla. Tras esto, Carlos Sobera abre las puertas a Carmen, una escritora de 67 años con un gran carácter y que se define como una persona "extremadamente peligrosa". Confiesa que en el amor le va bien porque le sobran amantes, pero le falta tiempo.

De primeras, la soltera le comenta al presentador lo mucho que le encanta la Navidad porque rememora las de su infancia. Instantes más tarde, le acompaña hasta la mesa para que conozca a Joan; sin embargo la primera impresión de él no ha sido buena al remarcar su físico como algo negativo: "Respeto la obesidad, pero no me gustan en absoluto porque es dejadez".

Desde la mesa, Carmen no duda en definirse ante su cita como "madrileña, española y ciudadana del mundo". Además, confiesa que en el momento en el que España entre en guerra mandará a sus hijos a defenderla: "España es lo primero". Por otro lado, la conversación sigue liderada por la soltera y le comenta a Joan que lee las manos porque su madre nació "en viernes Santo y con la Cruz de Caravaca en el paladar".

Tras esto, pese a que en un primer momento a Joan le ha parecido graciosa, confiesa que al proseguir la cita ya le resulta "loca". Finalmente, Carmen procede a leerle la mano y comenta que "hay una persona que te influye, debe de ser tu madre. Cuidado en tu vejez por políticas inversas y veo aventuras que no te han colmado. Probablemente te mueras soltero".