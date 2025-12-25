First Dates 25 DIC 2025 - 23:30h.

La reacción de Any en 'First Dates' ante el inesperado regalo navideño del presentador lo dice todo: "¡Me han entrado hasta calores!"

El regalo ha venido en forma de mensaje y la emoción de Ana ha sido total: "¡Tengo hasta calores!"

Compartir







Es Navidad en 'First Dates' y Any, de 40 años y creadora de contenido, ha acudido al restaurante más famoso de la televisión dispuesta a darlo todo... y a encontrar el amor, por supuesto. Se considera como "una bomba", con diferentes mechas: "Depende de la que cojas es la que se prende". Además, ha confesado que son unas navidades para ella un tanto diferente y "duras", puesto que hace dos años falleció su padre y es algo que todavía no ha superado.

En cuanto al amor, Any ha confesado que -a pesar de ser alguien "normal"- cree que su personalidad no es compatible con la de muchas personas: "Por eso estoy aquí, para que me ayudéis". Tras este primer intercambio de palabras entre Carlos Sobera y la soltera, el presentador le ha enseñado un audio como "regalo de Navidad" totalmente inesperado para Any y de una persona muy importante para ella.

El regalo de Carlos Sobera a Ana en forma de mensaje

"¿Preparada?", le ha dicho Carlos Sobera, tras lo que ha procedido a poner un mensaje de la madre de Ana desde el móvul. "Sé que mi hija va a tener una cita en vuestro restaurante. Me encantaría que fuera algo especial, ya que lleva un par de navidades muy malas desde que mi marido, su padre, se marchó. Confío en vosotros y en que estas navidades serán inolvidades. ¡Un besito!", ha subrayado la madre de Ana.

La reacción de su hija no ha tardado en llegar: "¡Me tiembla el cuerpo! ¡Tengo hasta calores!". Un mensaje que le ha inyectado sin duda un buen soplo de aire positivo.

Jose, por su parte, ha conocido a Carlos Sobera muy feliz y con gran ilusión de ver por primera vez a su cita. Tiene 43 años, es patrón de barco y procede de Murcia. La primera impresión al verse ambos ha sido muy buena.

Su íntimo momento en la 'sala del amor'

Una vez sentados en el restaurante de 'First Dates' se han conocido en todas sus vertientes y tocando todos los temas posibles. Y, sin duda, si algo nos ha quedado claro es que Jose es muy pero que muy vergonzoso. Y es que con cada frase que Any ha pronunciado, el soltero se sonrojaba más y más.

Finalmente, ambos han ido a la 'sala del amor', en donde se han dejado llevar dándose algún beso que otro con motivo del juego que el programa les tenía preparado. ¿Quieres saber cuál ha sido su decisión final? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!