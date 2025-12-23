'First Dates' | Programa completo, en vídeo (23/12/2025)

Logo de cuatrocuatro
Programa completo, en vídeo (23/12/2025)

P2239 - Polos opuestos First Dates Temporada 8 Programa 2239
'First Dates'. Cuatro.com
Roberto, el "rey de la panceta" busca alguien con quien compartir su reinado. Lejos de poder cumplir la fantasía drag de Natalia, su cita de hoy, Roberto ofrece tradición. ¿Será verdad que los polos opuestos se atraen? Mientras, Fresi, estudiante de literatura, viene desde el barrio al restaurante del amor a probar suerte ¿Conquistará a Marina, su cita, con textos de Petrarca o necesitará más?

