'First Dates' | Programa completo, en vídeo (23/12/2025)

First Dates 23 DIC 2025 - 23:35h.

Roberto, el "rey de la panceta" busca alguien con quien compartir su reinado. Lejos de poder cumplir la fantasía drag de Natalia, su cita de hoy, Roberto ofrece tradición. ¿Será verdad que los polos opuestos se atraen? Mientras, Fresi, estudiante de literatura, viene desde el barrio al restaurante del amor a probar suerte ¿Conquistará a Marina, su cita, con textos de Petrarca o necesitará más?