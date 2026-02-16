El colaborador quita hierro al asunto y da las correspondientes explicaciones sobre su tuit de una encuesta del CIS

El chascarrillo de Pablo Echenique al equipo de realización de 'Todo es mentira' hace reír a Risto Mejide: "Me encanta esa esperanza"

Compartir







"Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas", publicaba el exportavoz de Podemos en su perfil en la red social 'X'.

Un tuit que acabó siendo objeto de polémicas y que Pablo Echenique acabó borrando y pidiendo disculpas. En 'Todo es mentira', el colaborador trata de quitarle hierro al asunto bromeando sobre el tema y dando las explicaciones correspondientes.

La explicación de Pablo Echenique a su tuit

En España ha salido este fin de semana "al menos un ratito" el sol y también "le ha dado tiempo a tuitear al Echenique": "Ay, es que no se te puede dejar solo, Pablo". Una afirmación a la que decide responder bromeando y quitándole hierro al asunto: "A ver, yo ya echaba de menos ser el Óscar Puente de la izquierda".

Un comentario con el que se parte de risa el presentador, quien más tarde y justo antes de entrar en materia le da 20 segundos para lanzar un titular que explique lo que ha pasado a raíz de la publicación de su tuit: "Ha habido gente que yo respeto que ha dicho que lo encontraba un pelín homófobo. Entonces, como yo creo que la sociedad todavía tiene resabios de homofobia y también de machismo, y yo no me libro porque nadie se libra... Es evidente cuál es mi intención en ese tuit".

Incluso la frase "clave" que recalca Risto Mejide para Pablo Echenique está claro que "es ironía": "Ah bueno, claro, tú ahora dices que es irónica". Sin embargo, la explicación llega tras una pausa publicitaria.

En la última frase de su tuit "va la pulla", asegura. "Vox tiene un discurso abiertamente homófobo y a eso me refería en el tuit con todos los matices que se han puesto aquí, que seguramente en ese porcentaje hay mujeres, hombres heterosexuales pero iba por ahí la pulla a Vox", explica.

Sin embargo, acaba borrando la publicación y disculpándose con quien le haya molestado por un motivo: "Yo he sido educado, como todos, en una sociedad machista, no completamente, pero sí en buena medida y también homófoba, no completamente, pero sí en buena medida, y sé que puede ser que yo tenga tics y seguramente los tengo en ambos sentidos".

"¿Estás buscando un refugio en la educación para intentar exculparte?", pregunta el presentador. "No, en la sociedad en la que crecido y nacido, pero el error es mío. Por eso pido disculpas y por eso lo he borrado, pero estaba explicando por qué llego a esa conclusión", argumenta el colaborador.

"Lo que estaba intentando decir es que Vox, que es un partido abiertamente homófobo tiene esa cifra que publica el CIS, lo cual, como es evidente, puede parecer una contradicción a primera, que no lo es, como hemos comentado aquí", insiste Pablo Echenique. Por lo que el error es "asumir que es exclusivamente de los hombres homosexuales", reconoce.