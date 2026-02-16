En 'Todo es mentira' recuperan las palabras de Pedro Sánchez en el 2015 que, de no cumplirlas con Borja Cabezón, estaría siendo incongruente

Risto Mejide carga contra Pedro Sánchez al "atacar" a Iker Jiménez durante su comparecencia en el Congreso: "Hasta aquí hemos llegado"

Para entender este asunto "hay que entrar en el contexto", señala Risto Mejide, el cual está en el 2015 en unas palabras de Pedro Sánchez y que son emitidas en 'Todo es mentira': "Quiero que os quedéis con esas palabras en la cabeza".

Las palabras de Pedro Sánchez en 2015

"En mi caso, si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva", eran las palabras del actual presidente del Gobierno el 9 de septiembre de 2015.

¿Cómo afectan estas palabras al presunto caso de Borja Cabezón?

Al escucharle, Risto Mejide señala: "Yo creo que no da lugar a confusión". Sin embargo, "Pedro Sánchez parece que es otro, como siempre acostumbra a ser. Eso o elige muy mal a sus amigos. Tendrá muchos talentos, pero quizás elegir compañías no es su fuerte", añade el presentador. Y es que el presidente del Gobierno "siempre confía mucho, habla muy bien de sus amigos, pero luego al final les acaban saliendo rana".

Según 'El Confidencial', el amigo íntimo de Pedro Sánchez y cuarto del PSOE, Borja Cabezón, utilizó desde 2010 empresas falsas administradas por testaferros costarricenses para ocultar sus ingresos y eludir así impuestos.

Teniendo en cuenta sus palabras pronunciadas hace una década, el presentador del programa le pregunta a Fabián Pérez cuándo se publicó exactamente esta información puesto que "al día siguiente, es decir, mañana, este señor tenía que estar fuera de la ejecutiva, ¿verdad? A que adivinamos lo que va a pasar". Por lo tanto, Pedro Sánchez tendría que tomar esta decisión como tarde mañana a las 07:58 horas: "Hay tiempo".