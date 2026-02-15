La causa de la muerte de Navalni habría sido un envenenamiento pero esta vez con la toxina de una rana

Agonía y desesperación en Cuba: el país anuncia que está dispuesto a negociar con EEUU en medio de la escasez y los apagones

Compartir







La Rusia de Vládimir Putin ha sido señalada por varios países europeos por asesinar al opositor ruso Alexéi Navalni en una prisión de Siberia hace ahora dos años. La causa de la muerte habría sido un envenenamiento, pero esta vez con la toxina de una rana.

Nuestra compañera Cecilia Encinas es una experta en fauna exótica, a veces también fauna peligrosa, nos da las claves de esta toxina.

¿De qué rana exactamente habla ese informe toxicológico?

Hablamos de la epipedobates anthonyi. Es un tipo de rana veneno de flecha de las selvas de Ecuador y de Perú, aunque las imágenes que aparecen en el vídeo las grabé en el invernadero del jardín botánico de Copenhague, que las tienen allí para el control de plagas.

PUEDE INTERESARTE Los Juegos Olímpicos de Invierno son de todo menos fríos tras ganar medallas: de desvelar infidelidades a recordar a los padres muertos

Pero esta especie en su hábitat natural, ¿qué hace? Pues sintetiza las toxinas de los insectos que se come y los almacena en unas glándulas especiales sobre su piel. O sea, lo venenoso es la piel, de manera que si entra en contacto con la boca de un depredador o si las tocamos y entra en contacto con una mucosa o con un pequeño corte, pues se absorbe ese veneno rápidamente y es letal.

¿Hay muchas ranas tóxicas?

Sí, hay unas 200 ranas venenosas que sobre todo viven en las selvas de Centroamérica y Sudamérica. Son muy llamativas, preciosas, que utilizan este mecanismo para decirle a los depredadores, no me comas, que no te voy a sentar bien. Son bastante nobles, pero la epipedobates no es de las más venenosas, sino la que tiene más carga de veneno.

PUEDE INTERESARTE El campo de fútbol de Cisjordania donde los niños palestinos olvidan la guerra que Israel quiere demoler

La Phylobates tiene una toxina que es la epibatidina, que aislada es de las más potentes que hay y es la que ha matado a Navalni. Es de las más potentes que hay en el mundo de las ranas venenosas y de hecho se está estudiando como sustituto de la morfina como analgésico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Pero cómo ha matado a Navalni?

Al final la clave de ese veneno es la alimentación. Si no consigue sintetizar insectos con esas toxinas, pues no obtendrá ese veneno, no será venenosa. Es lo que pasa también con la que está en el invernadero de Copenhague, con las cucarachas o moscas que encuentra por allí. No se consigue ese veneno que se encontraría con los insectos tropicales de su hábitat natural.