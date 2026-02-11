El biatleta noruego, Laegreid, confesó en directo por televisión haber sido infiel a su novia.

Maxim Naumov recordó a sus padres: Ambos murieron en el accidente aéreo en enero de 2025.

Compartir







El biatleta noruego, Laegreid, confesó en directo por televisión haber sido infiel a su novia. Lo hacía entre lágrimas, momentos después de ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno. Una competición en la que todo está medido al milímetro hasta que irrumpe el factor humano.

El noruego, que acaba de ganar una medalla de bronce en biatlon, de derrumba en la entrevista tras su victoria:

"Enhorabuena por la medalla, como te sientes con el bronce"

"Es mi primera medalla, gracias a mi familia, a los que me han apoyado. Me gustaría compartirlo con alguien que no me está viendo hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo y cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel".

PUEDE INTERESARTE La cara B tras el éxito en los Juegos Olímpicos: la desgraciada vida de las tres gimnastas más célebres de la historia

Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo y cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel

El deportista de 28 años le contó lo de los cuernos a ella hace una semana, una infidelidad de la que se ha enterado medio mundo. "Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida".

Un oro que sí se ha llevado ella, Yuta Lerdam, la patinadora neerlandesa con récord olímpico en los 1.000 metros, la reina de las redes y de la pista helada. En la grada, el que no pudo contener la emoción fue su novio, el conocido youtuber, Jaek Paul, que no pudo aguantar la emocion. Como un flan, lloró de alegría al ver a su novia brillando.

También ha habido memoria en los juegos. Maxim Naumov recordó a sus padres. Ambos murieron en el accidente aéreo en enero de 2025, en Washington, cuando su avión se estrelló con un helicóptero. Entre las víctimas hubo varios fallecidos de la comunidad de patinaje. La emoción, pues, se desborda en los JJOO de Invierno que son de todo menos fríos.