Atletas alzan la voz contra el ICE en los Juegos de Invierno: "Me desean que me rompa el cuello"

Hunter Hess, esquiador de estilo libre del equipo de EEUU: "Que lleve la bandera no significa que apoye todo lo que está sucediendo".

Donald Trump ha calificado al propio Hunter Hess como un "verdadero perdedor".

Al presidente Donald Trump no le gusta Bad Bunny y su show en la SuperBowl y tampoco los comentarios y gestos de algunos deportistas de Estados Unidos que se mojan también contra él en los Juegos Olímpicos de invierno.

El descontento y las críticas a la política migratoria de Estados Unidos se manifiestan también en este otro gran escenario. Allí no son solamente las manifestaciones en las calles contra el ICE, algunos atletas estadounidenses los que alzan la voz contra la situación que vive el país. Y no solo estadounidenses.

Chris Lillis, esquiador de estilo libre del equipo de EEUU, ha declarado que "la situación me rompe el corazón". Hunter Hess, también esquiador ha ido más allá, "representar a los EEUU me produce sentimientos encontrados. Es difícil. Que lleve la bandera no significa que apoye todo lo que está sucediendo".

Comentarios que al presidente Donald Trump no han gustado, y no ha dudado en cargar en su red social contra los atletas de su propio equipo, calificando al propio Hunter Hess como un "verdadero perdedor"

Sin embargo lejos de acobardarse, más atletas han salido en su defensa.

Maddie Mastro, snowboardista de EEUU ha señalado que le "entristece lo que está pasando en casa. Es muy duro y creo que no podemos ignorarlo". Su compañera, Chloe Kim, ha declarado que "podemos expresar nuestras opiniones sobre lo que está pasando".

Para algunos atletas, como el caso del deportista del equipo británico Gus KenWorthy, expresar sus opiniones no ha sido un camino de rosas: "La gente me ha dicho que me suicide, me han amenazado, desenado que me rompa la rodilla o el cuello".

Y a pesar de todo cada día se suman más voces críticas con las políticas de Estados Unidos, usando los juegos de invierno como altavoz internacional.