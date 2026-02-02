Liam Conejo, de 5 años, el símbolo contra el ICE, vuelve a casa a los 'mandos' de un avión

Tras 12 días en un centro de detención y la indignación mundial, un juez ha ordenado la liberación de Liam y de su padre.

Liam, el menor de 5 años usado como cebo por el ICE para detener a su padre, un paso más la caza al inmigrante en EEUU

Liam, de 5 años, detenido por el ICE para capturar a su padre, ya está en casa. Tras 12 días en un centro de detención y la indignación mundial, un juez ha ordenado la liberación de ambos. Las imágenes de su vuelta a Mineápolis. Liam Conejo se sienta en la cabina del avión que le devuelve a casa. A pesar de su tamaño se siente con confianza para manipular los controles. La tripulación le enseña el cuadro de mandos, botones, palancas que le fascinan. No deja de ser un niño.

Había llegado cansado a ese vuelo. El juez federal, Fred Biery, ha emitido un fallo en el que ha ordenado que el niño y su padre fueran liberados de la detención lo antes posible y ha criticado la forma en que se llevó a cabo su arresto, señalando fallos en la política de deportaciones. La detención de un menor en esas circunstancias es inapropiada y moralmente cuestionable, ha dicho el juez. En el barrio le esperaban con globos. Liam se ha convertido en un símbolo para sus vecinos.

Usado como cebo para detener a su padre

A Liam se lo llevaron mientras volvía del colegio con su padre. Una situación que se convirtió en debate nacional. Según autoridades escolares y vecinos los agentes habrían usado al menor para intentar que alguien dentro de la casa abriera la puerta. El ICE dijo que el padre trató de huir y dejó al hijo solo, lo que obligó a los agentes a protegerlo del frío.Algo que defendió el vicepresidente de los EEUU.

El niño 5 años con la mochila de Spiderman dio la vuelta al mundo. Tras una experiencia absurda e impropia para un menor, Liam vuelve a casa con su hermano, su madre y sus amigos del colegio tras dos semanas en un centro de detención en Texas.