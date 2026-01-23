Cuatro menores han sido detenidos por el ICE en Minessota este mes

El último ha sido Liam, un niño de sólo 5 años, usado como cebo para coger a su familia.

Detener a niños para detener a sus padres. Es lo último que nos llega del ICE, de los agentes de inmigración de Donald Trump. El último ha sido Liam, un niño de sólo 5 años, usado como cebo para coger a su familia. Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian fueron detenido por agentes de inmigración en Minneapolis mientras regresaban a casa desde el colegio,

Funcionarios del distrito escolar aseguran que los agentes usaron al pequeño, de 5 años, de cebo, que le dijeron que llamara a la puerta de su casa, supuestamente para ver si había más personas dentro despues de detener al padre.

"Vi cómo subían al hombre a la parte trasera de una camioneta. Vi a dos agentes en el patio trasero, dentro de la valla metálica, y había un niño pequeño allí. Llevaba una gorra azul y una mochila diminuta, una mochila de Spiderman". Según esa versión, otra persona adulta se ofreció para cuidar al niño, pero los agentes lo mantuvieron con ellos y se lo llevaron con su padre.

La polémica ha llegado al gobierno. "Soy padre de un niño de cinco años y pensé: "¡Dios mío, es terrible!". ¿Cómo arrestamos a un niño de cinco años? Investigué y descubrí que el niño no fue arrestado, que su padre era inmigrante ilegal y huyó. ¿qué se supone que deben hacer los agentes dejar que un niño de cinco años muera congelado?", ha dicho el vicepresidente de EEUU.

No es el primer menor que detiene el ICE en Minessota. Los persiguen con silbatos, otros lloran en el suelo hasta que se los llevan. Los funcionarios del distrito denuncian que se habrían detenido a cuatro niños este mes. Se ha creado una recaudación de fondos para ayudar a la familia a reunificarse y costear asesoría legal.