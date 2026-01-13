Greg Bovino, el hombre que idea las redadas del ICE a cara descubierta

Greg Bovino es el comandante de la patrulla fronteriza del sector centro de Estados Unidos.

Los excesos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en imágenes y datos

Donald Trump despliega más efectivos del ICE en Minnesota. Ni la muerte de la activista Renee Good, ni las protestas contras las violentas detenciones de migrantes parecen hacer recapacitar a Trump sino todo lo contrario, informa Sara Canals.

Las acciones del ICE son igual de violentas si el protagonista de las protestas hace una canción protesta disfrazado de jirafa, como ha hecho el cómico y activista, Robby Roadsteamer, frente al edificio del ICE en Mineápolis, como si se arresta a un empleado en unos grandes almacenes sin comprobar si es ciudadano americano. Al confirmarlo, lo abandonaron en la calle. Es la norma. Primero detener y luego identificar. Algunos se alegran ya de no ser disparados. Los detenidos en centros de inmigración desde que llegó Trump han aumentado, atención, un 260%, pero las protestas contra el ICE aumentan también exponencialmente por todo el país.

Greg Bovino, el líder de los ICE

Y dentro de esta cruda realidad que puede volverse como un boomerang contra Trump destaca un nombre: . Greg Bovino, que se ha ganado el puesto de hombre fuerte de Trump a base de un discurso xenófobo y detenciones muy violentas contra los migrantes. Lidera las operaciones más duras en varias ciudades de Estados Unidos y es de los pocos que lo hacen a cara descubierta.

Greg Bovino es el comandante de la patrulla fronteriza del sector centro de Estados Unidos. Lleva casi 30 en esta patrulla, desde el 96. Su cargo se limita a su sector, pero lo vemos continuamente. Es el comandante de operaciones de inmigración a gran escala, lo hemos visto en redadas en Chicago, Los Ángeles, Charlotte y Minneapolis durante esta nueva campaña migratoria de Trump, que se ha convertido en su momento de gloria y lo ha puesto en el centro de la atención nacional.

Bovino se siente cómodo en el foco

Bovino se siente cómodo en el foco. Coordina su departamento con ICE y otras agencias federales, convirtiéndose en la cara visible de la ofensiva migratoria. La percepción que genera es de autoridad nacional, superior a la que tiene. Su autoridad está limitada a esas operaciones específicas y no reemplaza a jefes locales ni al ICE.

Una de sus funciones es garantizar el cumplimiento de protocolos y derechos civiles. No parece muy empeñado en ese respeto mientras las críticas por tácticas agresivas y detenciones masivas y protestas locales, escraches que acaban mal para los que se atreven sobre el agente que asesinó a la madre en el coche. Se quita el sombrero y a pesar de la controversia simpatizantes y cuentas oficiales comparten su figura como una estrella.

Bovino no pertenece al ICE, aunque se siente tan cómodo coordinando que acapara focos, miradas y titulares, convirtiéndose en la cara visible mientras coordina y supervisa detenciones masivas lejos de su jurisdicción.