Los países que ahora temen a Donald Trump tras capturar a Maduro

Las ambiciones de Donald Trump van más allá de Venezuela

El paseíllo de Nicolás Maduro desde Nueva York al juzgado de Manhattan: cojo, esposado y en helicóptero

Las ambiciones de Donald Trump van más allá de Venezuela. En las últimas horas amenaza con intervenir a más países. El primero, Colombia, al que acusa de promover el narcotráfico y deja caer: "Me suena bien una operación en Colombia”. También pone el foco en Cuba, "si yo viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno, estaría preocupado” dice. Y añade “tenemos que hacer algo con México” porque considera que los cárteles son muy fuertes allí. Además, Trump insiste: “necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”.

Trump señala a Petro y dice que "Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo. No durará mucho", asegura haciendo referencia a sus fábricas de cocaína. "Le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo".

Petro responde: "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a las "amenazas ilegítimas" que le ha lanzado en las últimas horas su par estadounidense, Donald Trump, después de la intervención militar en Venezuela para desalojar del poder a Nicolás Maduro, y ha advertido de que "por la patria" es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero.

"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", ha reaccionado en un largo mensaje en redes sociales, a las amenazas que llegan de nuevo desde Washington tras la captura de Maduro. "No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", ha señalado.

De igual forma, se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas. "Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", ha dicho.

Petro ha puesto en valor sus políticas contra el narcotráfico y los grupos armados para sacudirse las acusaciones de la Administración Trump, que incluyen la erradicación de cultivos ilícitos, detenciones, bombardeos controlados, incautaciones de récord, o la persecución de sus fianzas y ha instado a Estados Unidos a evitar cualquier intervención. "Matarán muchos niños", ha dicho. "Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas", ha augurado el presidente colombiano, quien ha asegurado que la Casa Blanca se está dejando llevar por información "completamente errada" fruto de los "intereses de políticos colombianos" ligados a la "mafia".

"Quieren la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo", ha dicho Petro. "Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo", ha remarcado.

"Cuba está lista para caer"

Las amenazas continúan con Cuba. "Parece que Cuba está lista para caer". Despreocupado y como si de un efecto dominó se tratase."Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos los obtenían de Venezuela" . El Gobierno de Cuba ha confirmado que hasta 32 cubanos vinculados a las Fuerzas Armadas y a la propia cartera "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación militar de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

"Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país", reza el publicado por la Presidencia de Cuba y firmado por su titular, Miguel Díaz-Canel, que indica las íntimas relaciones con el régimen de Maduro.

Trump dice que México "está gobernada por el narco"

Otro punto en la lista del narcotráfico de Trump, México. "Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse porque están inundando México. Y vamos a tener que hacer algo". Asegura que siempre mostró su apoyo a Sheinbaum ofreciéndole sus tropas. "Está preocupada. Tiene un poco de miedo. Los cárteles gobiernan México. Te guste o no, pero los cárteles gobiernan México."

Pero no mira solo a América Latina, Groenlandia, territorio autónomo danés, es otro de sus objetivos, un lugar estratégico que se ha sentido ofendido. El primer ministro de Groenlandia, asegura que están abiertos al diálogo, pero que Groenlandia es su territorio.Trump y su serie de amenazas continúan en el aire.

La Unión Europa, no obstante, ha asegurado que no ve "una comparación posible" entre la operación perpetrada este sábado por Estados Unidos en Venezuela y una posible amenaza de la soberanía territorial de Groenlandia, esgrimiendo que Washington es un país aliado y que la isla ártica perteneciente a Dinamarca está protegida por la OTAN.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Paula Pinho, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya reiterado --apenas un día después de lanzar su intervención militar sobre Venezuela-- su reclamo sobre Groenlandia por motivos de "seguridad nacional" y por ser "un lugar muy estratégico".

"Recuerdo que Groenlandia es aliada de Estados Unidos y que además está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy, muy importante. Por lo tanto, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo que ha sucedido (en Venezuela)", ha sostenido la portavoz comunitaria.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, que ha reivindicado la defensa de "los principios de soberanía nacional, integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", así como de la Carta de Naciones Unidas.

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada", ha proseguido en su explicación, para después remitirse a un mensaje en la red social X de diciembre de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en la que expresaba su "solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia.

Cuestionada sobre si la Unión Europea puede tomar alguna acción para disuadir a Estados Unidos de una posible intervención en la isla ártica, se ha limitado a decir que se trata de una "cuestión de principios" y que por tanto esperan que los socios de Bruselas "respeten la soberanía y la integridad territorial y cumplan con los compromisos internacionales".

Las declaración de la Unión tienen lugar después de que el mandatario estadounidense haya insistido en su reclamo de la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía, alegando motivos de seguridad nacional por estar "lleno de barcos rusos y chinos".

Durante una rueda de prensa este domingo a bordo del avión presidencial, el Air Force One, justificó esta pretendida anexión incidiendo en "la seguridad nacional". "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", agregó.

Apenas unas horas antes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó "encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", argumentando además que la postura de la Administración Trump "no tiene ningún sentido" al pertenecer Dinamarca, y, por ende, Groenlandia, a la OTAN.

Y otro de los conflictos en los que amenaza intervenir Trump es Irán. Ya dijo el otro día que no iba a tolerar que se disparara a manifestantes. Al menos 20 personas han muerto en las protestas contra el régimen iraní, que acusa a Israel de estar detrás. Un millar de detenidos en unas revueltas que ya se extienden a un centenar de ciudades y zonas rurales..