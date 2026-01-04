¿Cómo se fraguó la operación militar para capturar a Maduro?

La CIA tuvo que realizar una maqueta en tamaño real de la vivienda donde se refugiaba Nicolás Maduro para ensayar la operación militar

El petróleo y la influencia china, claves en la operación militar y en la captura de Maduro por Estados Unidos en Venezuela

Una operación militar de gran envergadura habría culminado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según el relato difundido por fuentes próximas al operativo.

La misión, descrita como rápida y precisa, se desarrolló de madrugada en Caracas y aprovechó un apagón eléctrico y varios ataques estratégicos para facilitar su ejecución.

¿Cómo funcionó la operación para capturar a Nicolás Maduro?

La acción comenzó poco antes de las dos de la mañana, cuando bombardeos selectivos contra instalaciones militares y sistemas de defensa provocaron confusión en distintos puntos de la capital.

Este escenario permitió abrir un corredor aéreo seguro para un convoy de helicópteros que sobrevoló la ciudad a baja altura.

De acuerdo con esta versión, el lugar donde se encontraba Maduro había sido localizado tras meses de trabajo de inteligencia. Los responsables de la operación conocían sus movimientos y rutinas, así como las distintas residencias que utilizaba de forma habitual.

Cuando los helicópteros llegaron al inmueble seleccionado, las fuerzas de asalto fueron recibidas con disparos. A pesar de ello, los soldados lograron acceder al edificio y localizaron al mandatario en pocos minutos.

Maduro y su esposa habrían intentado refugiarse en una habitación de seguridad, pero fueron interceptados y trasladados en helicóptero fuera del país.

Durante la operación, uno de los aparatos recibió impactos de bala, lo que provocó varios heridos entre los militares, aunque el helicóptero no llegó a ser derribado.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, siguió el desarrollo de la misión desde su residencia en Florida junto a su equipo más cercano. El operativo ha sido denominado 'Operación Resolución Absoluta' y ha sido calificado como una acción sin precedentes por su complejidad y rapidez.