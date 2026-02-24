Horizonte Madrid, 24 FEB 2026 - 23:23h.

La periodista María Jamardo le pregunta al ingeniero Ricardo Díaz sobre la justificación de Adif sobre la retirada de materiales

Carmen Porter recuerda a las víctimas de Adamuz y manda un mensaje: "Un beso a las familias que por desgracia no han recibido ningún perdón"

El motivo que Adif ha argumentado para la retirada de materiales de los raíles de Adamuz es que se realizaron ensayos técnicos no destructivos sobre los mismos, defendiendo que en ningún caso se alteró el material.

La periodista María Jamardo, jefa de Tribunales de 'El Debate', le pregunta en 'Horizonte' sobre la veracidad de esta justificación a Ricardo Díaz, experto catedrático ingeniero en Química y materiales, quien ha desmentido y calificado de "absurdo" esta justificación.