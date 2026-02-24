Logo de cuatrocuatro
Ricardo Díaz, experto, justifica por qué es un "absurdo" que Adif midiera la dureza sobre los materiales extraídos sin permiso

Ricardo Díaz opina sobre la justificación de la retirada de materiales. 'Horizonte'
El motivo que Adif ha argumentado para la retirada de materiales de los raíles de Adamuz es que se realizaron ensayos técnicos no destructivos sobre los mismos, defendiendo que en ningún caso se alteró el material.

La periodista María Jamardo, jefa de Tribunales de 'El Debate', le pregunta en 'Horizonte' sobre la veracidad de esta justificación a Ricardo Díaz, experto catedrático ingeniero en Química y materiales, quien ha desmentido y calificado de "absurdo" esta justificación.

