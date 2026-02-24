La Guardia Civil denuncia que se retiraron pruebas tras el accidente ferroviario de Adamuz

La Guardia Civil señala en un oficio presentado ante el juzgado que investiga el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que personal de Adif retiró restos de las vías en la zona del siniestro y realizó distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo después de trasladarlos a una base de mantenimiento.

‘En boca de todos’ habla con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, sobre la falta de responsabilidad por la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Con un accidente que, por desgracia, causó la pérdida de una vida en Cataluña, se hizo dimitir al responsable de Adif en Cataluña, y aquí, a día de hoy, en la tragedia de Adamuz no ha asumido absolutamente nadie del ministerio ni de Adif. Por eso, si nadie asume responsabilidades, quien tiene que asumirlas es el propio ministro Óscar Puente”.

Alfonso Serrano, sobre el trabajador de Adif que retiró restos de vías: "No eres quien para tocar el escenario de una tragedia"

Serrano comenta la retirada de pruebas del escenario de la tragedia: “La Guardia Civil ha denunciado que, con nocturnidad, se han retirado pruebas después. Y, por mucho que sea un trabajador de Adif que lo haga para guardarlas y que no se pierdan, no eres quien para tocar el escenario de una tragedia”.

Además, ha hablado sobre los pactos con Vox: “En esta vida, la transparencia es muy efectiva, y cuando se habla de acuerdos, lo importante es ir con la verdad por delante y enseñando las cartas. Lo que ha hecho el PP a mí me parece bien: fijar las líneas en las que nos vamos a mover”.

Por último, aclara cuáles son las líneas en las que se va a mover el PP: “Se ha presentado un documento público que es bastante razonable y que lo que dice es lo que dice. Creo que lo ha leído todo el mundo. Son las líneas en las que nos vamos a mover, respecto a la Constitución, respecto a lo que han decidido los ciudadanos…”.