os vídeos de la actuación policial serán determinantes para esclarecer si durante la detención se produjo un uso excesivo de la fuerza.

'En boca de todos' ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes del momento de la reducción policial de Haitam, unas grabaciones que podrían resultar determinantes en el proceso judicial abierto para esclarecer si existió o no abuso policial y si este pudo influir en su fallecimiento, su familia denuncia un “uso desproporcionado y excesivo” de la fuerza.

En las imágenes se observa cómo Haitam entra visiblemente alterado en un locutorio. Su intención era conseguir un cargador de móvil y, en su desesperación, se enfrenta al propietario del establecimiento. Ambos forcejean y Haitam llega a derribarlo al suelo. Cuando el dueño logra reincorporarse, abandona el lugar, mientras Haitam permanece dentro del local, con dos teléfonos en la mano, insistiendo en su búsqueda.

Nueve minutos después, varios agentes de policía acceden al establecimiento con un táser. Se inicia entonces un nuevo forcejeo: hasta cuatro agentes intentan reducirlo sin éxito. Uno de ellos efectúa una primera descarga eléctrica y, a partir de ese momento, se suceden varias más, superando la decena. Finalmente, Haitam cae al suelo y queda tendido, agonizando.

El hermano de Haitam, tras ver las imágenes: "ruega por su vida muchas veces"

Además, el programa ha mostrado las imágenes a la familia de Haitam. Tras visionarlas, Naser, hermano del fallecido, asegura con emoción que en el vídeo se escucha cómo “ruega por su vida muchas veces”. Visiblemente afectado, añade: “A mi madre ni siquiera puedo enseñárselas. No las ha visto y no quiero que las vea”.