Estudiantes se manifiestan contra el acto de Vox en la UPV: “No aceptaremos que se difundan ideas fascistas”

Vox había convocado un acto para recordar el golpe de Estado del 23F

Miles de personas se manifiestan por toda España para apoyar a Palestina y exigir el fin del "genocidio" israelí en Gaza

Compartir







Vox ha convocado un acto en el campus de la Universidad del País Vasco y hay jóvenes de la izquierda abertzale que se manifiestan en contra. Las clases se han visto suspendidas por temor a que se produzcan altercados y la universidad ha insistido en que lo que buscaba la iniciativa era recordar el golpe de Estado del 23F.

'En boca de todos' ha acudido hasta el campus de la universidad y ha hablado con Aimar, uno de los estudiantes en contra del acto convocado por Vox: “Nos hemos organizado porque vimos que iba a venir el partido fascista Vox al campus, una cosa que no había hecho nunca antes, y nosotros creemos que no es legítimo que venga un partido fascista institucionalmente aceptado para difundir sus ideas fascistas, machistas, racistas…”.

Aimar, estudiante: "Es una movilización con mucha gente, en la que hay cientos de estudiantes reivindicando su antifascismo"

Aimar da más información sobre la manifestación: “Es una movilización con mucha gente, en la que hay cientos de estudiantes reivindicando su antifascismo. Y simplemente decir que nos van a tener delante hoy y cada vez que llamen a algo desde ese partido, y más aún cuando sea en la universidad. No vamos a aceptar que esas ideas se difundan aquí”.

Además, aprovecha para criticar la respuesta de la universidad: “Queremos hacer una crítica a la UPV, que ha tomado la decisión cobarde de simplemente cerrar las universidades, como si así se le hiciera frente al fascismo. Nosotros creemos que al fascismo se le hace frente así, mediante una movilización con mucha gente. Y también queremos criticar la presencia policial que hemos tenido en el campus, no solo hoy, sino los últimos días”.