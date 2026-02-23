Jacqueline, tras recuperar su piso okupado: “Está destrozado, se han llevado hasta las luces”

Jacqueline asegura que encontró su hogar lleno de pintadas, con paredes acuchilladas y sin poder afrontar la reparación

Vulnerable y malviviendo por culpa de su okupa: "Me he visto totalmente desprotegida"

Jacqueline ha recuperado su piso, que estaba okupado, tras haberse cometido un asesinato en el interior de la vivienda. La familia de la okupa, después del asesinato, fue a recoger y saquear la casa.

'En boca de todos' ha podido entrar al piso junto a Jacqueline, dueña de la vivienda, quien nos cuenta las impresiones que ha tenido al entrar en su hogar: “Nervios, tristeza, frustración… mi hogar, mi casa, está destrozada. Estoy hasta arriba de deudas y, encima, me la han destrozado: han arrancado rodapiés, han acuchillado paredes, han arrancado luces…”.

Jacqueline: "No puedo hacerme cargo de los arreglos que necesita la casa"

Jacqueline comenta que no sabe exactamente lo que se han llevado los familiares de su okupa: “No sabía lo que se estaban llevando hasta que he entrado, se han llevado hasta las luces. No sé quién ha podido hacer los destrozos, lo que sé es que recupero mi casa y está llena de pintadas por todas partes”.

Por último, explica que no puede pagar una reforma, pero que necesita vivir ahí: “No puedo hacerme cargo de los arreglos que necesita la casa por la deuda, pero sé que necesito vivir aquí porque no tengo otra vivienda. Tengo la urgencia de volver aquí, pero no sé cómo voy a hacerlo”.

El programa pudo hablar el otro día con la familia de la okupa presuntamente asesinada por su expareja: “Ya no vivían juntos, él tenía una orden de alejamiento, pero seguía acosándola, yo solía preguntarle por el caso y ella me decía que no tenían contacto. Sin embargo, él venía a golpearle la puerta”.