Pablo, agredido a la salida de una discoteca: "Querían básicamente un trofeo y tenían ganas de pegar a alguien"

Pablo afirma que no hubo discusión previa y que los agresores actuaron movidos por estereotipos y odio

Pablo salió de fiesta la noche del viernes con unos amigos y, de repente, de un minuto a otro, sin mediar palabra, se encontró con que dos personas estaban encima de él propinándole una brutal paliza. Pablo ha sufrido varios moratones por la cara y el cuerpo y un derrame en el ojo.

'En boca de todos' habla con Pablo, víctima de una paliza a la salida de una discoteca, quien explica que no hay un motivo claro para que le agredieran: “Querían básicamente un trofeo y tenían ganas de pegar a alguien. Lo que recuerdo es estar en el suelo y que ellos me preguntaban, de forma bastante agresiva, si era antifascista, y me golpeaban y estrangulaban. Y me hicieron una foto”.

Pablo, agredido a la salida de una discoteca: "Me pegaron al grito de ‘antifascista’"

Aclara que no tuvieron ni una discusión ni nada: “En ningún momento cruzamos una sola palabra. Yo, cuando estoy de fiesta, normalmente voy a mi bola, no busco problemas nunca. Supongo que vieron que me iba a mear solo y me siguieron, y aprovecharon ese momento para darme”.

Además, comenta cuál puede ser el motivo por el que los chicos decidieron agredirle: “Supongo que me iban a pegar fuese lo que fuese, pero tampoco tengo las pintas más normativas del mundo. Iba vestido normal, pero no con un polo o con un peinado con el que ellos se puedan sentir identificados, y se mueven por estereotipos y odio. Me pegaron al grito de ‘antifascista’".