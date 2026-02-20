Anaís, amiga de Ábalos, desvela en contenido del disco duro que le dio Ábalos

Víctor Ábalos, sobre los supuestos amaños en las primarias del PSOE: “En todos los procesos hay irregularidades por todos los candidatos”

Compartir







Anaís, amiga de Ábalos, aparece en los informes de la UCO como la mujer que intentó ayudar a José Luis Ábalos durante el registro de su vivienda en Valencia el 10 de junio de 2025. Según los documentos, fue ella quien recibió la instrucción de ocultar un disco duro entre su ropa, específicamente en sus leggings, un gesto que los agentes lograron interceptar a tiempo.

'En boca de todos' ha hablado en exclusiva con Anaís: "Ábalos me dio un disco duro para que me lo guardase. No era un pen drive, era un disco duro grande que escondí debajo de la maya, pero antes de salir con el perro, un guardia me cacheó y me lo quitaron".

Sobre su relación con Ábalos, Anaís aclara: "Según mi parecer éramos pareja, pero según él no, yo era su amiga y trabajaba para él en limpieza, aunque nunca tuve contrato. No tenía ni idea de que él tenía otra pareja".

Anaís, amiga de Ábalos: "He visto mucho dinero en efectivo en la mochila marrón que llevaba siempre en el Congreso"

Anaís también explica cómo la escondía: "Al principio no me escondía, pero cuando pasó todo lo de la UCO, me empezó a meter en el maletero con un edredón o en un armario cuando hablaba con Andrea".

Respecto al dinero en efectivo que manejaba Ábalos: "He visto mucho dinero en efectivo en la mochila marrón que llevaba siempre en el Congreso. La cantidad no la sé, pero lo vi con mis propios ojos. Nunca pregunté de dónde salía tanto dinero".

Anaís desmiente al hijo de Ábalos y confirma que escuchó una conversación con Delcy Rodríguez: "Escuché una conversación con Delcy y con Aldama. No la grabé, pero puede que tenga alguna grabación que pruebe algún delito de Ábalos".

Sobre el contenido del disco duro, Anaís comenta: "Sé que había conversaciones con Pedro Sánchez, pero no me dijo si eran audios o chats. Jamás se me ocurrió comprobar el contenido del disco duro".