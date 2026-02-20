Lara Guerra 20 FEB 2026 - 01:10h.

Jorge Calabrés revela las últimas noticias sobre los mensajes entre Bono y Ábalos para colocar a Álvaro Lario en una empresa pública

El subinspector de Policía Nacional y Portavoz Nacional JUNTOSPOLGC, sobre el director: "Los hechos son asquerosos y repugnantes"

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español' desvela más detalles sobre las últimas noticias publicadas sobre el 'Koldogate'. El diario ha mostrado unas conversaciones reveladoras en las que Bono pidió a Ábalos que colocara en Ineco a un joven del PSOE y a los 10 días tenía un contrato de 36.000 euros.

En primer lugar, Calabrés recuerda que hay más de un millón de mensajes desvelados en los que detalla que "son mensajes entre José Bono y Koldo García y cómo él primero pide un joven conocido suyo del PSOE que sea colocado en la empresa pública de INECO. Ellos hacían la contratación, pero iba a trabajar en comunicación del gabinete de José Luis Ábalos".

Asimismo, Calabrés desvela que "había hecho la entrevista pero no iba a ser contratado, entonces, le reenvía un mensaje de este chico que es Álvaro Lario. Pone los datos para ver si le puede dar un empujón y a las dos horas Koldo García le dice que empieza a trabajar en 10 días y cobrará 36.000 euros".

El subdirector de 'El Español': "Pude hablar con él de estos mensajes durante más de una hora"

Tras esto le da las gracias Bono. Yo pude hablar con él de estos mensajes durante más de una hora y aquí lo explicamos también, al principio nos daba una versión de que no conocía a este chico. Trabajaba en el grupo parlamentario socialista con Adriana Lastra de asesor, pero a los pocos minutos me dijo que había cenado con él día de antes.

Reconoció que como le habían pedido un favor, pues que era un empujoncito. Es una prueba más de cómo se utilizaba INECO, donde fue colocada Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, para que tuviera un sueldo. Y no fue solo para las parejas de Ábalos sino que, amigos y conocidos de conocidos del partido diligente también fueron colocados en empresas públicas.