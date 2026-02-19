Lara Guerra 19 FEB 2026 - 23:20h.

'Horizonte' anuncia en exclusiva la continuidad del diario del programa: "Estoy muy sorprendido"

Carmen Porter recuerda a las víctimas de Adamuz y manda un mensaje: "Un beso a las familias que por desgracia no han recibido ningún perdón"

Compartir







'Horizonte' llega con una nueva entrega en la que Iker Jiménez y Carmen Porter, de la mano a su vez de los colabores de la noche dan su agradecimiento a todos los seguidores del programa.

En primer lugar, Katy Garat confesaba que "en estos tiempos en los que hay gente que está empeñada en dirigirse en cloacas mediáticas y retirar los carnets de periodistas pues hay muchos tipos de periodismo y este funciona". En este momento, Iker asegura que "creo que es un club que intentamos extender a las casas y estoy muy sorprendido, el efecto es grande, todos lo estáis viviendo".

Después, Alejandro Entrambasaguas, periodista y jefe de investigación de 'El debate', confiesa que durante su mañana ha dado una charla sobre investigación donde la gente que tenía delante de él le han detallado que "todos veían Horizonte y me preguntaban por supuesto por ti, por el señalamiento de Pedro Sánchez en el Congreso y de alguna manera les expliqué que eso es un aliciente para seguir contando lo que otros quieren que se oculte. Y lo que verdaderamente me impacto no es solo el impacto que tiene en la juventud, sino que eligen Horizonte para informarse sobre todo lo que ha ocurrido".

Carmen Porter: "Sois los más democráticos del mundo y con el mando es como este programa continúa"

Asimismo, Jorge Calabrés comenta que "con el señalamiento de Sánchez en los diputados dije que aquí que Mediaset era valiente con tener este programa en un horario de máxima audiencia y con todos los periodistas que estamos cubriendo los problemas de corrupción. Creo que la cadena ve el apoyo que hay en la calle, al equipo que es maravilloso; porque se ha currado mucho al hablar de cómo hacer el diario. Y sobre todo la información, que es lo que va a seguir cada noche a las 21:40 horas".

Por último, como no podía ser menos, Carmen Porter quiere dar unas palabras de agradecimiento por el increíble recibimiento del diario de 'Horizonte': "Fíjate, la cadena sigue queriendo el programa, pero sobre todo hay que agradecer a los espectadores a los que estáis detrás de la pantalla. Sois los más democráticos del mundo y con el mando es como este programa continúa, gracias solamente a ustedes.