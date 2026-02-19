Así fue detenido el príncipe Andrés el día de su cumpleaños por el caso Epstein

Andrés ha sido detenido no por pederastia, sino por su conducta inapropiada cuando era enviado comercial del Reino Unido.

La detención se produjo con polícías vestidos de civil y en seis vehículos sin identificación.

El expríncipe Andrés, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra, ha sido detenido el día de su cumpleaños por sus vínculos con Epstein. La policía sospecha que había compartido información confidencial del gobierno con el depredador sexual.

Las fotos del hermano menor del rey de Inglaterra arrodillado sobre una chica tendida en el suelo, aparentemente inconsciente y las últimas informaciones de los papeles publicados de Epstein, el pederasta estadounidense, han aumentado la presión y hoy, el día de su 66 cumpleaños, Andrés Mountbatten Windsor, ha sido detenido, no por pederastia, sino por su conducta inapropiada cuando era enviado comercial del Reino Unido.

El año pasado, en noviembre, su hermano le desterró de Windsor y le despojó de todos sus títulos nobiliarios para intentar contener los daños tras la publicación de nuevas informaciones que venían a confirmar lo que Virginia Giuffre dejó escrito en su libro antes de suicidarse: La joven habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés en, al menos, tres ocasiones..

Encuentros sexuales en Londres y en la isla privada de Epstein en el Caribe donde Andrés, además habría compartido información privilegiada y confidencial con el multimillonario estadounidense, con el que mantenía una estrecha relación, incluso después de que el pederasta fuera declarado culpable de delitos sexuales contra menores.

Andrés Mountbatten Windsor tendrá que responder ahora ante la policía de su amistad con Epstein en un caso que amenaza al gobierno y ha puesto patas arriba a la monarquía británica.

Policías vestidos de paisano y seis coches sin identificación

La policía de Thames Valley arrestó a Andrew, el octavo en la línea de sucesión al trono británico en su casa Wood Farm. Lo hicieron de incógnito, con polícías vestidos de civil en seis vehículos sin identificación. Andrés fue fotografiado saliendo de la finca menos de una hora después. Su arresto se confirmó a las 10:08, según adelantaba el Daily Mail.

Durante los últimos diez días, los detectives han estado investigando su conducta como enviado comercial del Reino Unido después de que correos electrónicos en los Archivos Epstein sugirieran que compartió información confidencial con su amigo pedófilo, incluidos informes de sus visitas oficiales y posibles oportunidades de inversión. Andrés permanece bajo custodia policial en este momento

Las fuerzas policiales del Reino Unido evalúan si iniciar investigaciones sobre acusaciones relacionadas con Epstein, incluida la trata de personas y la agresión sexual. Se investiga si pudo haber introducido clandestinamente a una mujer en el Palacio de Buckingham, quien podría haber sido traficada a Gran Bretaña en el avión "Lolita Express" de Epstein. Andrés niega haber actuado mal.

La reacción de Carlos III

El Rey Carlos III ha reaccionado a la detención con un comunicado en el que subrayado que "la ley debe seguir su curso" después de expresar su "más profunda preocupación" por el arresto de Andrés. Carlos III reveló que la policía contará con su "apoyo y cooperación incondicional" después de que su hermano menor fuera detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

"He recibido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio atodos ustedes", reza el comunicado.

El Príncipe y la Princesa de Gales apoyan la declaración sin precedentes del Rey tras el arresto del tío Andrés.

La familia de Virginia Giuffre ha elogiado su detención como un "momento monumental" en su "búsqueda de justicia" porque demostra que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza".

"Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", ha indicado la familia en un comunicado recogido por medios británicos.

"En nombre de nuestra hermana, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y la detención de Andrés Mountbatten-Windsor", ha subrayado la familia de la víctima, insistiendo en que "nunca fue un príncipe".

En declaraciones previas a que se conociera la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que "nadie está por encima de la ley" y ha instado a que todo el mundo que tenga información "testifique" en este caso. "Ya sea Andrés o cualquier otra persona, cualquiera que tenga información relevante debería acudir al organismo competente, en este caso concreto estamos hablando de Epstein, pero también hay otros", ha indicado en una entrevista con la cadena pública BBC.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido defendió que Andrés Mountbatten-Windsor compareciera ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con Epstein, a raíz de la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso por parte de las autoridades del país norteamericano, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.

Y mientras, en Estados Unidos se intensifican las investigaciones sobre Jefrey Epstein en un rancho llamado Zorro, aislado en mitad del desierto de Nuevo México. Ahora una comisión estatal quiere averiguar si se cometieron abusos sexuales en esa finca. Una denuncia sostiene que hay dos cuerpos de mujeres enterrados cerca de la casa.