A la venta las memorias de Virginia Giuffre, epicentro del caso Epstein: ¿Cuánto daño pueden causar?

Virginia Giuffre: "Sé de monstruos. De niña sufrí casi todo tipo de abusos: incesto, negligencia parental, castigos corporales severos y violaciones"

En Reino Unido, ya han salido a la venta las memorias de Virginia Giuffre, una de las principales presuntas víctimas del depredador sexual Jeffrey Epstein, difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

Apareció muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. Una cadena de negligencias y mala gestión en la cárcel federal de Manhattan facilitaron este desenlace fatal.

Epstein fue acusado en 2019 de "reclutar, preparar y por último abusar" de jóvenes menores, en algunos casos de 14 años, desde 1994 y hasta 2004.

Sin embargo, un mes después de ingresar en prisión, el multimillonario se suicidó a sus 66 años en la cárcel neoyorkina donde esperaba juicio.

Las teorías conspiratorias al respecto se han sucedido, no en vano, hay más de 900 páginas de documentos que podrían involucrar a personalidades del mundo de la política o del espectáculo relacionadas con el multimillonario. El propio Donald Trump ha sido señalado, algo que él ha negado, pero el secreto de la lista permanece.

El libro ya se ha posicionado como número 1 en ventas y, según palabras de la autora, ha contado toda la verdad para nadie más tenga que vivir lo mismo.

Virginia Giuffre acabó quitándose la vida

Virginia Giuffre, que se quitó la vida hace seis meses a los 41 años, relata en su obra, con desgarradores detalles, los abusos que sufrió desde su infancia, asegurando que estos la convirtieron en la "víctima perfecta" de Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

"Sé de monstruos", escribe. "De niña sufrí casi todo tipo de abusos: incesto, negligencia parental, castigos corporales severos y violaciones".

En el libro, Giuffre acusa a su padre, Sky Roberts, de haberla violado cuando tenía nueve años y de haber permitido que un amigo abusara también de ella, algo que él niega rotundamente, afirmando que nunca la tocó ni sabía que otros lo hicieran. "Me tocó de maneras que nadie lo había hecho antes", escribe sobre su padre, alegando que este lo llamó "su manera de darme un 'amor extra'".

Señala al príncipe Andrés, que ha dimitido de todos sus cargos en la Casa Real Británica antes de la publicación

Las memorias también abordan su relación con Epstein y Maxwell, quienes la introdujeron en una red de explotación sexual de hombres poderosos. Además, la víctima narra cómo fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones diferentes, una de ellas en una orgía en la isla privada de Epstein, y que el entonces duque de York "creía tener derecho de nacimiento" a acostarse con ella.

Giuffre recuerda que, durante su primer encuentro, Maxwell le pidió a Andrés que adivinara su edad, a lo que él respondió correctamente. Esa noche fueron al club nocturno Tramp, donde el príncipe “sudaba profusamente”, algo que después negó, alegando una condición médica. Siguiendo las instrucciones de Maxwell, Giuffre afirma que tuvo relaciones sexuales con él, y que Epstein posteriormente le pagó 15.000 dólares “por prestar servicios” al príncipe.

El príncipe Andrés niega todas las acusaciones, pero el daño a la imagen de la Casa Real británica es irremediable. Por ello, el hermano del rey Carlos III ha anunciado recientemente que renuncia a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York. Aunque sigue siendo príncipe, Andrés ya se había retirado de la vida pública a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein.

Las memorias también describen una broma de mal gusto en la mansión de Epstein en Nueva York, donde Maxwell usó una marioneta de Spitting Image del príncipe Andrés para tocarla de forma inapropiada. Giuffre interpretó el episodio como una metáfora de su propia situación: “Éramos marionetas de Maxwell y Epstein, y ellos movían los hilos”.

Entre las revelaciones más duras del libro, destaca la pérdida de un bebé y una descripción muy cruda de los años de manipulación y explotación a los que fue sometida.

La víctima sostiene que en 2001 participó en una orgía en la isla privada de Epstein, junto al príncipe y otras jóvenes, muchas de ellas aparentemente menores de edad y sin hablar inglés. Días después, sufrió una hemorragia grave y fue ingresada en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde los médicos encontraron signos de una cirugía laparoscópica por un embarazo ectópico. Epstein le dijo que había tenido un aborto espontáneo, aunque ella sospechó que se trató de una intervención no consentida.

Tiempo más tarde, Epstein y Maxwell le propusieron ser madre subrogada de su hijo, promesa que rechazó por miedo a que su hija “sufriera lo mismo que ella”.

El libro también revela que, en 2022, el príncipe Andrés acordó pagar 10 millones de libras a Giuffre como parte de un acuerdo extrajudicial que incluía una cláusula de silencio durante un año, para evitar escándalos durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Aunque el príncipe no admitió culpabilidad, el daño a su reputación y a la Casa Real británica resultó irreparable.

Estas memorias, escritas antes de su muerte, ofrecen el testimonio más íntimo y devastador de Virginia Giuffre que denuncia los abusos de poder y busca que, "nadie más vuelva a ser silenciado por el poder”.