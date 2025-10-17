El príncipe Andrés de Inglaterra ha acordado con el rey renunciar a todos sus títulos, incluido el de Duque de York.

En un comunicado, defiende que las “acusaciones continuas” en su contra se habían convertido en una distracción para Carlos III.

Compartir







El príncipe Andrés de Inglaterra ha acordado con el rey renunciar a todos sus títulos, incluido el de Duque de York. En un comunicado, defiende que las “acusaciones continuas” en su contra se habían convertido en una distracción para Carlos III.

"En conversación con el rey y con mi familia hemos concluido que las acusaciones continuas sobre mí distraen del trabajo a Su Majestad y a la Familia Real", ha asegurado el príncipe Andrés en un comunicado publicado por Buckingham Palace.

"He decidido, como siempre lo he hecho, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de apartarme de la vida pública", ha añadido. El príncipe Andrés de Inglaterra ha informado de que "con el acuerdo" con el rey, ambos han sentido que "debo dar un paso más".

"Dejaré de usar mi título y los honores que me han sido concedidos. Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra", ha finalizado.