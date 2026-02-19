Habla el abogado de la víctima del DAO de la Policía Nacional: "Le ofrecieron un puesto a cambio de silencio"

La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, cargó con dureza contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la polémica por la presunta agresión sexual que implica al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Durante una intervención televisiva, Vázquez se mostró tajante: “No le creo nada, es un mentiroso compulsivo. Lleva ocho años ahí y solo hace contar mentiras”. La diputada cuestionó la versión del ministro sobre cuándo tuvo conocimiento de los hechos y aseguró que, a su juicio, “lo sabían y lo taparon”.

"Lo sabían y lo taparon”

La controversia se intensificó tras la publicación de una información en el diario El Debate, que señalaba que el director de la Policía habría sido informado de la presunta agresión en el mes de julio, en Vigo. A partir de ahí, Vázquez insinuó que resulta difícil creer que el titular de Interior desconociera la situación.

En el programa conducido por Risto Mejide, la diputada defendió un tuit en el que afirmaba: “Lo sabían y lo taparon. Marlaska y su séquito de palmeros de la Policía deben largarse”. Ante las preguntas del presentador sobre si estaba acusando directamente al ministro de encubrimiento fuera de sede parlamentaria, Vázquez respondió que no se retracta y que está “orgullosa” del mensaje.

La diputada también cuestionó que, en lugar de abrir un expediente disciplinario inmediato, el Ministerio optara por iniciar una información reservada. Según explicó, esta decisión podría estar orientada —en su opinión— a ganar tiempo ante una posible jubilación del alto mando implicado.

Vázquez argumentó que, de abrirse un expediente disciplinario formal conforme a la ley del Cuerpo Nacional de Policía, las consecuencias podrían ser más graves en caso de condena. Asimismo, sostuvo que la víctima se habría sentido desprotegida ante la gestión del caso.

Referencias a antecedentes judiciales

En su intervención, la diputada recordó además una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó al Ministerio del Interior por la manipulación de pruebas en otro caso distinto, relacionado con una doble violación con sumisión química. A su juicio, ese precedente refuerza sus dudas sobre la actuación del departamento que dirige Marlaska.

Las declaraciones elevan la presión política sobre el Ministerio del Interior en un momento especialmente delicado. Desde el entorno del ministro no se ha producido, por ahora, una respuesta directa a las acusaciones vertidas por la diputada popular.

"Le ofrecieron un puesto a cambio de silencio"

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha asegurado que su clienta sintió una “profunda decepción” al no producirse el cese inmediato del DAO tras conocerse unos hechos que califica de “muy graves”. En lugar de ello, explica, solo hubo una petición de dimisión y una información reservada. Subraya que no corresponde a la víctima valorar si el ministro debe dimitir, ya que su papel es acudir a la vía judicial para que se investiguen las acciones, omisiones y posibles fallos.

El letrado considera injusto que se traslade presión a su clienta, quien ya soporta una gran carga emocional. Destaca, en contraste, el apoyo ofrecido por la ministra de Igualdad. Sobre el proceso, detalla que fue “muy complejo”, especialmente por denunciar al jefe de la Policía. Revela que hubo una agresión inicial, seguida de coacciones y un presunto intento de compra, y que diseñaron una estrategia discreta para proteger a la víctima y evitar represalias.