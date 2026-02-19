Pablo Echenique sobre el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado

El exdirigente de Podemos Pablo Echenique ha criticado con dureza el planteamiento político expresado en un acto protagonizado por Gabriel Rufián y Emilio Delgado, asegurando que la estrategia planteada se basa fundamentalmente “en el miedo a la extrema derecha”.

En una intervención posterior en la que analizó el contenido completo del evento, Echenique afirmó que vio “entero” el acto y que examinó con detalle los argumentos expuestos. Según su valoración, el “pegamento” político propuesto por Rufián sería el miedo como motor de movilización electoral. “Es el miedo a la extrema derecha. Esa es la línea de campaña del PSOE desde 2019”, sostuvo, señalando que se trata de una estrategia repetida en los últimos ciclos electorales.

Durante el debate, uno de los participantes le recordó que esa misma línea también ha sido empleada por su propio espacio político, a lo que Echenique respondió: “Exactamente esa. El miedo”. No obstante, dejó en el aire las consecuencias de esa estrategia: “¿A dónde lleva el miedo? Yo no lo sé. Pero a un lugar político no muy agradable”.

Críticas a la lógica electoral

Echenique también cuestionó la propuesta atribuida a Rufián de concentrar el voto de izquierdas en cada circunscripción en el partido con mayores opciones de frenar a la derecha, más allá de diferencias ideológicas o programáticas. A su juicio, esa lógica aritmética conduciría a una conclusión clara: “La conclusión lógica de eso es que nos retiremos todos y pidamos el voto al PSOE”.

En su intervención planteó un ejemplo concreto: “¿Por qué votar a Esquerra en Barcelona y no al PSC, si el objetivo es frenar a Vox?”. Con ello, quiso subrayar que, si el único objetivo es impedir un gobierno de derechas, la concentración del voto tendería inevitablemente hacia la fuerza con mayor implantación estatal.

El acto, que algunos participantes habían presentado en tono distendido como un “festival”, también fue objeto de una metáfora final por parte de Echenique, quien ironizó señalando que “han tocado canciones de otros grupos”, en referencia a lo que interpretó como la asunción de marcos estratégicos ajenos.