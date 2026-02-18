Lara Guerra 18 FEB 2026 - 19:24h.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar cuál es la posición de SUMAR respecto al uso del burka tras los intentos de PP y VOX de prohibirlo.

Desde plató, se encuentra como colaborador Xavier García Albiol, alcalde de Badalona; quién no ha dudado en entrar en debate con las declaraciones de Tesh: "No se quiere quitar como símbolo religioso sino como símbolo de opresión. Hay una parte también que es que, no se puede ir por la calle con la cara tapada, no puedes ir a una tienda tapándote con la cara", asegura.

Ante esto, Sidi detalla que "si que puedes ir con la cara tapada. Creo que el debate merece una reflexión. No hay ninguna ley que diga eso. La Policía Nacional te puede exigir la documentación. Imagina a una mujer con el burka ¿Tú te imaginas yendo por la calle y que los policías la persigan para quitárselo? ¿Ves bien a un policía desnudando a una mujer?".

Xavier García Albiol: Me parece que es humillante y una vergüenza que las izquierdistas se opongan"

Ante esto, Albiol asegura que "si es por la seguridad me parece bien que le levanten el velo que le tapa integralmente a esa persona". De nuevo Sidi asegura que es un "debate necesario" y que "hay que tomarlo con seriedad. Todas estas personas no tienen ningún problema en trabajar con Arabia Saudí, no tenemos ningún problema con incentivar la política exterior con dictaduras que oprimen a las mujeres. Nosotras vemos que los propios gobiernos no tienen problema con hacer negocios con ese patriarcado, entonces las mujeres tenemos que tener claro que nuestro enemigo es el machismo y el patriarcado".

Asimismo, la diputada asegura que "el patriarcado a las mujeres aquí se nos prohíbe enseñar una teta, entonces el debate es coherencia" A lo que el alcalde de Badalona detalla que "es un tema de dignidad que no se puede permitir desde un punto de vista conceptual. No se le puede obligar a una mujer a ir por la calle tapada de arriba a abajo. Me parece que es humillante y una vergüenza que los partidos de izquierda pongan peros al tema del burka, es una indignidad".

Por último, el alcalde de Badalona se muestra muy crítico con las declaraciones de Sidi: "No entiendo como las que vais de feministas le pongáis peros al tema del burka, es una vergüenza. Sois unas hipócritas. Yo soy partidario de que si va una mujer a una comisaria o a los servicios sociales y dice que su marido le obliga, y quiere protección, yo soy el primero que digo '¿dónde firmo?'