Lara Guerra 17 FEB 2026 - 19:02h.

Federico Soria, de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que las carreteras españolas se encuentren en el peor momento.

En primer lugar, Risto Mejide pregunta al presidente de cuánto es el déficit, a lo que Federico asegura que "hay un déficit desde 2009 acumulado por falta de inversión que hemos cifrado en 13 mil millones. La red de carreteras que tenemos, el Estado invierte 1.500 millones en el año pasado. Realmente viene de atrás de invertir 900, de esos 1.500 entendemos que debería invertir 2 mil en unas condiciones normales".

Asimismo, el presidente de ACEX detalla que "hemos dejado de invertir durante muchos años y podemos cifrarlo en el orden de 4 mil millones. Obviamente un país no funciona igual con los presupuestos aprobados que con unos prorrogados. En efecto, a lo que se refiere en conservación de carreteras, los responsables del Ministerio de Transportes saben que hay que aumentar la inversión pero, saben que los presupuestos son los que son"

Soria: "El año que viene se acaban los fondos de recuperación que da Europa"

Por último, Federico alerta de la situación de cara al año que viene: "Encima este año, que el Ministerio ha invertido cerca de 1.500 millones pues resulta que el año que viene se acaban los fondos del plan de recuperación que da Europa de 300 millones. Los vamos a perder por lo que la situación va a ser peor. Venimos de un periodo en el cual no se ha invertido lo adecuado y el futuro no está despejado. Realmente estamos hablando de cifras diferentes. En España hay Ministerio de Transportes, Comunidades Autónomas y Diputaciones; nosotros cuando hablamos de 13 mil millones es en todo el conjunto y en el caso del Ministerio de Transportes son los 15 mil de los que hablan ustedes".