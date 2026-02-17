Lara Guerra 17 FEB 2026 - 17:31h.

Compartir







Carlos Cruzado, presidente de técnicos de Hacienda, comparece en el directo de 'Todo es mentira', después de que en la mañana del pasado 16 de febrero, Javier Chicote presentara una denuncia contra los subordinados de Montoro del Ministerio de Hacienda. Todo esto se debe a lo que le hicieron al jefe de investigación del 'ABC' tras desvelar el caso de Equipo Económico.

En este contexto, Risto Mejide comienza la entrevista para conocer en primer lugar si tras la luz del informe de la Agencia Tributaria podría ser Ricardo Montoro testaférrea de su hermano; a lo que el presidente explica que "Ricardo formaba parte de la empresa del equipo económico y estos datos que se están dando en el informe se dan en el resto de imputados también. Incluso la cónyuge de Cristóbal Montoro cobró estas cantidades después de salir".

Asimismo, sobre lo que se requiere a través de este informe, Cruzado detalla que "lo que se pide es más información, documentación y las cuentas de todos ellos para poder cerrar el circulo de la sospecha de que se estaba cobrando por estas gestiones. En principio la presunción de inocencia está ahí, sin duda, pero la Fiscalía de la Agencia Tributaria sí que tiene sospechas y da sus argumentos en este informe respecto a esa posibilidad",

Continúa el presidente mencionando el resto de puntos del informe: "El informe analiza dos cuestiones, una se refiere a los servicios prestados por equipo económico y de alguna manera desvirtúa que los contratos firmados que, bajo la supuesta cobertura de asesoría fiscal en realidad se hace la labor de contacto con la cúpula y conseguir beneficios fiscales. Hay que recordar que estas empresas ya intentaron que se produjeran estos cambios".

Carlos Cruzado: "El juez requiere colaboración en las transferencias realizadas en Estados Unidos y Alemania"

Por otro lado, Cruzado explica que "los técnicos que tienen las empresas son los que realmente llevan las negociaciones en la fase técnica, en realidad, el equipo económico es el que hace ese contacto con Montoro. No se habla de colaborar, se habla de pagar. Por otro lado, el informe quiere dar esa convicción de que esos pagos acaban en mano de quienes facilitan estas cuestiones; por eso se pide al juez que se aporten todas las cuentas, activos financieros. personas habilitadas de todos los impuestos. Cosas que aún no aparecen".

Por último, otra de las cuestiones que plantea el informe es que "hay cantidades que cobran los socios y exsocios que no lo hacen según su participación en la sociedad, y es aquí donde hay que ver si lo estaban cobrando por otra cuestión. Es una de las cuestiones por las que requieren al juez que pida todas entidades de crédito y todas las cuentas. Están pidiendo un traslado a Estados Unidos y a Alemania para pedir colaboración con transferencias que se hacen desde algunas cuentas del equipo económico".