En octubre de 2025, el periodista ya advertía de que estaba preparando su denuncia contra "tres de las personas de la cúpula de Hacienda" que redactaron su informe. Ha sido en la mañana del 16 de febrero, cuatro meses después, cuando Javier Chicote la ha presentado. El jefe de investigación del 'ABC' cuenta todos los detalles sobre la misma en 'Todo es mentira'.

Los detalles sobre la presentación de la demanda

"Esta mañana ya, por fin, he firmado la denuncia, no directamente contra Montoro porque él no aparecía en el cruce de correos, pero sí contra sus subordinados del Ministerio de Hacienda por lo que me hicieron cuando desvelé el caso de Equipo Económico", revela en el programa.

Y es que, tras la publicación de dicha información, el jefe de investigación del 'ABC' fue objeto de informe prospectivo sobre él y sobre su familia, incluyendo a su padre y a su hija: "Yo creo claramente que fue un abuso de poder y que fue un delito. Pero como no soy juez, pues tengo que esperar a que lo diga un juez".

A estas horas en las que el periodista interviene en 'Todo es mentira' "ya debe estar presentada", señala, puesto que la firmó a las 09:30 horas de la mañana. "Caerá por reparto en un juzgado de Plaza Castilla y esperemos que progrese porque entre los denunciados está el inspector jefe de la ONIF de la Unidad de la Agencia Tributaria, que es el que me investigó, y también el entonces número uno de Hacienda, el director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez", apunta.

"Me encantaría que se admitiera a trámite, que nos citaran a declarar y así poder preguntarles por qué, por qué la élite de Hacienda y la cúpula de Hacienda me investigó toda mi actividad profesional, datos incluso personales y si fue una casualidad que justo cuando yo desvelo el caso del Equipo Económico, inmediatamente después, se activa la maquinaria de Hacienda contra mí en lo que yo creo que es un abuso de poder. No se lo pueden hacer a ningún ciudadano, en este caso no era por ciudadano, sino por periodista", añade.

Una vez ha sido presentada, Javier Chicote explica que "se pasa por reparto al juzgado que le toque y el juez que lo reciba dará trasladado a la Fiscalía": "Es un paso delicado porque aquí la Fiscalía que lo llevó en su momento fue Anticorrupción pero no creo, siendo en Plaza Castilla seguramente será la Fiscalía de Madrid". A partir de ahí, solo quedaría que "el fiscal se pronuncie" y que "lo vea el juez y decida si la admite o no la admite".

"Si nos dejan vamos a llegar hasta arriba del todo, pero nos tienen que dejar", apunta. Sin embargo, es consciente de que lo tiene complicado: "Me han advertido de que estamos peleando contra el sistema y que es una batalla desigual y no es fácil".

"Nos han dicho que hay miedo por determinadas personas"

Aunque Risto Mejide asegura confiar en la justicia "para que quien incluso pelea contra gigantes pues pueda jugar de tú a tú", Javier Chicote puntualiza: "En un mundo real sí, en este no las tengo todas conmigo, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos".

Por eso espera que "lo coja un juez con ganas de, como mínimo, investigarlo". "Creo en la justicia, siempre he creído, pero bueno, me están advirtiendo de que esto no es fácil", insiste.

No obstante, el presentador apunta que "hay gente con miedo ahí de que esto pueda prosperar", lo que "es un indicativo también". "Mi abogado ha hecho varias gestiones y en esas gestiones hemos consultado con gente que conoce bien el mundo de Hacienda cuál es la mejor forma de poner esta denuncia y les han dicho que había miedo por determinadas personas que han pasado por ahí y que se han dedicado a lo que se han dedicado", asegura.

Sin embargo, su caso podría ser diferente: "A mí me hicieron quedó muy claro y me consta que hay algunos que tienen miedo de que lo coja un juez con ganas y empiece a avanzar".