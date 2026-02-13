Lara Guerra 13 FEB 2026 - 20:16h.

Tesh Sidi, colaboradora de 'Todo es mentira', detalla el detonante por el que decidió denunciar la multitud de mensajes amenazantes

La denuncia de los bomberos forestales de Andalucía sobre el pésimo estado de los vehículos: "Es un peligro"

Compartir







Tesh Sidi, colaboradora de 'Todo es mentira' ha presentado una denuncia por los mensajes amenazantes que está recibiendo a través de varias redes sociales. En este contexto, la diputada de Más Madrid se pronuncia.

En primer lugar, la diputada explica que "es verdad que estaba muy acostumbrada a muchos comentario de odio en Twitter. Quiero hacer una distinción entre esta red social e Instagram, porque se ha convertido en un estercolero desde la compra de Elon Musk. Instagram se salvaba por unas normas comunitarias. Los mensajes de odio me llegan desde que empecé en la política, todos son racistas, de odio y que reciben otras mujeres en política y periodismo, como Sara. Decido denunciar a la policía porque eran miles de mensajes de amenaza de muerte, el odio me parece bastante grave ya, y hacen una distinción, primero atacan por identidad, segundo por ser mujer y tercero pro la parte ideológica".

Por otra parte, Tesh detalla en qué momento decidió denunciar los mensajes: "El detonante pasó cuando el miércoles en el Congreso de los Diputados empezaba VOX a hablar en su intervención y no paraba de mencionar la teoría de gran reemplazo, su discurso típico. Vi en Instagram que una cuenta asociada a la extrema derecha ponía que era más probable que delinque una persona migrante que un español y yo, que soy experta en memes le contesté y esto molestó tanto que lo derivan a canales de Telegram. Me remiten un órdago de más de mil personas que comentan a la vez".

Tesh reclama ante META: "¿Cómo es posible que no tenga algoritmos que detecten el odio?"

Asimismo, la colaboradora de 'TEM' confiesa que "llega un momento que digo ostras...hago un cribado de selección de cuentas de personas normales diciéndome que me iban a descuartizar. Me sorprendió mucho cómo se exponían los mensajes y cómo operan como red porque escuchar un discurso político, y ese meme acaba en varias cuentas que lo derivan a canales internos. Yo pido responsabilidad a META, ¿Cómo es posible que no tenga algoritmos que detecten el odio?".

Por último, Sidi detalla que "esto es muy propio de la extrema derecha, pero sobre todo de quién gobierna esas plataformas. El poder tecnológico está siendo una extensión geopolítica de Estados Unidos; estamos ante un momento en el que exponer cualquier opinión está penalizado y tenemos políticos como Ayuso que dan medallas a Trump, pues tu hijo o vecino va a sentirse con la capacidad de decirlo".