El exconcejal del PSOE en Parla y miembro del comité regional del PSOE de Madrid, José Carlos Milán Ruiz, se ha visto envuelto en una polémica tras publicarse varios mensajes ofensivos y machistas en sus redes sociales. El dirigente realizó comentarios vejatorios sobre mujeres, referencias a su físico y ataques personales contra dirigentes del Partido Popular, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Los mensajes, publicados en los últimos años, muestran un tono agresivo y descalificatorio, lo que ha generado críticas y ha puesto el foco en el comportamiento de cargos socialistas en redes sociales. Desde el PSOE de Madrid han asegurado no tener constancia previa de estos mensajes y, por el momento, no se han anunciado medidas.

Juan Lobato, senador del PSOE y colaborador del programa, conectó con 'Todo es mentira' para expresar su opinión sobre este tema: “Está muy lejos de lo que tiene que representar el PSOE y la política. Ojalá pida disculpas”, comenzaba el político. Lobato ha reconocido que no recuerda si durante su etapa como secretario general del PSOE de Madrid…

“La vía rápida tiene que ser que retire todo eso y que pida disculpas. No es un lenguaje acorde a nuestro partido, que tiene institucionalidad”, contaba. Además, Juan Lobato ha subrayado que Milán debería borrar todas las publicaciones y cesar en sus responsabilidades y cargos en el comité regional del partido.

El aplaudido comentario de Laila Jiménez

Tras la conexión del político, la presentadora del programa, Laila Jiménez, compartió una reflexión aplaudida por la audiencia: “Yo os pido que dejemos de usar palabras como "prostituta" o "puta" para insultarnos. Os lo agradeceríamos muchísimo”, terminaba ella, arrancando el aplauso del público.