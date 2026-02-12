El juego al que ha sido sometido Pablo Echenique en 'Todo es mentira'

Pablo Echenique se pronuncia sobre el procesamiento del fiscal general del Estado: ''Esto es lawfare. De momento no hay nada''

El debate sobre una posible reconfiguración de la izquierda a la izquierda del PSOE volvió a ocupar el centro del plató de 'Todo es mentira', donde Pablo Echenique se pronunció con claridad sobre el escenario político que empieza a dibujarse y dejó entrever quién debería, a su juicio, liderar ese espacio político.

La conversación partió de los movimientos protagonizados por figuras como Emilio Delgado, Sara Santaolalla y Gabriel Rufián, en torno a un debate que algunos han interpretado como el primer paso hacia una nueva alianza progresista.

En este contexto, Echenique explicó que, en su opinión, actualmente existen dos posiciones claras en la izquierda. Por un lado, quienes defienden apoyar al PSOE y a Pedro Sánchez haga lo que haga, y por otro, quienes consideran que ese camino es un error político. El exdirigente de Podemos fue tajante al asegurar que no comparte la primera postura y que un gobierno progresista que, según dijo, no afronta de forma suficiente problemas como la vivienda, la inflación o el rearme, acaba “alimentando a Vox” en lugar de frenarlo.

Echenique sobre la izquierda

Durante su intervención, Pablo Echenique dejó claro que el liderazgo de este espacio alternativo al PSOE no debería pasar por respaldar sin matices al actual presidente del Gobierno. Aunque no señaló un nombre propio de forma directa, sí marcó una línea política clara: la de quienes apuestan por construir una alternativa real al PSOE, en lugar de limitarse a sostenerlo. Una posición que conecta con el discurso tradicional de Podemos y que vuelve a situar al partido como el verso suelto dentro del tablero de la izquierda.

El debate también puso sobre la mesa las dudas en torno al liderazgo de Yolanda Díaz y el futuro de Sumar, así como las reticencias de otros actores como ERC o las fuerzas soberanistas a diluir sus siglas en una gran coalición estatal. Un escenario fragmentado que, según se desprendió del análisis en Todo es mentira, hace cada vez más evidente la dificultad de articular una candidatura unitaria.

"Me lo pones difícil"

Para conseguir que el político y colaborador, Pablo Echenique, se mojase, el programa tenía preparado un juego con distintas personalidades políticas para que tuviera que escoger un posible líder de izquierdas para este espacio político. Entre risas, Echenique ha reconocido que en algunas de las opciones se lo han “puesto difícil”, aunque en otras lo tenía más que claro. ¿Quién es su favorito?