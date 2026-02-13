Lara Guerra 13 FEB 2026 - 17:36h.

Marino Turiel revela las razones por las que Aldama habría tenido un acuerdo con la Fiscalía

Marino Turiel, abogado del exministro, José Luis Ábalos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras la comparecencia de su cliente junto a Koldo García en el Tribunal Supremo en la vista preliminar del juicio por el caso mascarillas.

En primer lugar, el abogado explica que "me quedé sorprendido por la petición del polígrafo que hizo la abogada de Koldo. Nosotros ayer nos adherimos a la recusación porque se dieron circunstancias objetivas que lo aconsejaban. En relación al careo, pues depende de las contradicciones que existan en el proceso y se delimitará una vez se practiquen las pruebas en el plenario".

Asimismo, Turiel detalla que "creo que el careo es algo bastante inocuo porque no se suele llegar a ninguna convicción; cada uno dice lo que le parece. Lo de la firmeza es un elemento muy difícil de apreciar, incluso por los tribunales".

Por otro lado, Laila Jiménez recuerda que el abogado de Ábalos habría pedido conocer el acuerdo que Víctor de Aldama ha hecho con la Fiscalía. Ante esto, Mariano detalla que "nosotros no tenemos duda de que ese acuerdo ha existido. Efectivamente, en principio hay un claro acuerdo. Hay una situación controvertida que es el hecho de obtener la libertad en un procedimiento distinto al que se declara, entonces si tenemos en cuenta que la Fiscalía es la misma y que sin secuencia se produce el aluvión de manifestaciones pues podemos concluir que ese acuerdo existe".

Marino Turiel, abogado del exministro, sobre Aldama: "No se define además una pena, es abierta"

Continúa el abogado dando detalles de por qué consideran que es evidente el acuerdo entre Aldama y la Fiscalía: "Si atendemos al escrito de acusación del Fiscal que está lleno de referencias a la intervención de Aldama, que es inusual porque los coinvestigados siempre se ha visto con limitación y resulta que el Fiscal le incorpora como un axioma invertido...no se define además una pena, es abierta y si escuchamos a Luzón aclarando que podía ser una u otra atenuante en función de la intensidad pues tenemos el caldo de cultivo para que la pena sea la menor posible".

De nuevo, reitera en las circunstancias que les lleva a creer en ese posible acuerdo: "Los acuerdos son determinados con reticencia, las conformidades se exigen por todos y las declaraciones son controvertidas. Deben ser apoyadas por muchos criterios periféricos que apoyen. Insisto que el Fiscal ya apoye directamente en criterios periféricos a mi ya me hace notar que existe una conformación previa entre uno y otro".