Lara Guerra 17 FEB 2026 - 18:18h.

Borja Adsuara, experto en derecho digital, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el Gobierno pide a la Fiscalía pida que investigue a X, Meta y TikTok por la difusión pornográfica infantil con IA.

Sobre el posible recorrido que puede llegar a tener esta solicitud, el experto confiesa que "ninguno o nulo porque se ha cogido a lo que pasó a principios de año con GROK, la inteligencia artificial integrada en X de Elon Musk y hay un pequeño fallo; no desnudaba, ponía en biquini a las mujeres. Si no hay desnudez no hay delito de pornografía y para eso existe el reglamento de servicios digitales".

Borja Adsuara: "España lleva dos años de retraso para aplicar el reglamento de servicios"

Asimismo declara que "se puede exigir una responsabilidad administrativa que puede llegar hasta el 6% de la facturación global de X si no cumple las obligaciones del reglamento. Recurre a la Fiscalía y no a la Comisión Nacional de los Mercados, que es la autoridad en España que debería aplicar el reglamento de servicios. Lo que va a derivar es que la Fiscalía diga que lo que hizo GROK no es un delito de pornografía infantil porque tendrían que ver los genitales con fines sexuales. ¿Por qué no recurre a la CNMC? Porque después de dos años estamos sin atribuirle las competencias para que puedan aplicar en España el reglamento. Mientras esto sucede, nos van a sancionar".

Por último, el experto asegura la situación a la que se expone España: "Hoy justamente, en 2024 es cuando se tendría que haber aplicado en España, llevamos dos años de retraso. Con lo cual, aparte de que la Fiscalía no pueda hacer nada, sino que nosotros vamos a recibir una multa por no aplicar el reglamento de los servicios digitales"