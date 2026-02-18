Lara Guerra 18 FEB 2026 - 20:51h.

José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de la huelga médica convocada a nivel estatal con el fin de exigir el Ministerio de Sanidad un Estatuto Médico Propio.

En primer lugar, el vicepresidente detalla que "lo que no pueden decir es que digan que esta norma va a poner en el mismo nivel a las enfermeras y los médicos, y que las primeras van a sustituir a los médicos. Esta norma lo que va a establecer es que hemos actualizado nuestra formación, ahora las enfermeras tienen años de formación que antes no teníamos".

Asimismo, Luis Cobos detalla que "la clasificación lo que dice es que vamos a actuar en función de todas las categorías a los niveles académicos a nivel europeo. En el número seis, están los estudios con 240 créditos, como las enfermeras, podólogos o me atrevería a decir otras licenciaturas. En el siete, estarán los de 300 créditos o más, como veterinarios, farmacéuticos, y los médicos estarán en el ocho".

Por otro lado, el vicepresidente asegura que "no hay que confundir de que estamos en el mismo nivel. Estamos diciendo de ponerlos en el sitio que corresponde. Antiguamente, lo que se dice es que hay un grupo A1 y A2, el primero son aquellos licenciados y en el dos los diplomados. Las enfermeras y enfermeros hemos actualizado los conocimientos pero no queremos sustituir a los médicos".

José Luis Cobos: "Queremos aprovechar los recursos"

Por otro lado, el vicepresidente pone ejemplos: "En atención primaria, antes la enfermera estaba en la consulta con el médico y ese no es el panorama actual; ahora ellas tienen su propia consulta, que puede iniciar y terminar proceso. Además, pueden prescribir medicamentos y fue a través de un acuerdo con los médicos, y no fue para sustituirlos. Una enfermera matrona hace un seguimiento de un embarazo, pero no sustituye al ginecólogo".

De nuevo, el vicepresidente aclara que "creo que hay que optimizar los recursos, es aprovechar el máximo potencial de las enfermeras de hoy para dar soluciones al sistema. Respetamos las reivindicaciones pero no compartimos desagregar el colectivo de estatutarios. No es un convenio sobre una profesión es sobre los estatutos, tienen un capítulo específico sobre particularidades de la prestación de servicios de los médicos

Por último, Cobos detalla que "la ley tiene que ser debatida y hay espacio para proponer enmiendas, hay cosas que se pueden mejorar pero no podemos hacer una ruptura entre profesiones. La clave está en que tenemos que aprovechar el potencial y que en este estatuto se nos reconozca en el lugar que nos corresponde, ni más ni menos".