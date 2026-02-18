Lara Guerra 18 FEB 2026 - 18:17h.

Laura García, portavoz de JUPOL detalla cómo están viviendo todos los Policías Nacionales la querella por presunta agresión sexual

Laura García, portavoz de Jupol, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para describir cómo ha recibido la policía la denuncia por acoso sexual de una agente al jefe del cuerpo. El actual director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez ha dimitido después de que un juez haya admitido una querella contra él por presunto delito de agresión sexual.

En primer lugar, García explica que "es su mano derecha, su confianza, y en quién ha alargado la jubilación hasta el infinito y más allá y no sabía nada. Aquí hay dos cuestiones, o no está capacitado para dirigir el Ministerio del Interior porque no te enteras de lo que pasa en tu entorno más cercano o lo sabía, pero a día de hoy es algo que no podemos probarlo, pero vamos, pedimos la dimisión desde que conocimos la denuncia; el cese. No tendría que haber dimitido, tendría que haberle cesado y Marlaska debería dimitir".

Sobre la renovación de la mano derecha del DAO y la denuncia en la cual se habla del destino que ella quiere a cambio de no interponer la denuncia, la portavoz de JUPOL asegura que "después de eso, casualmente ha sido condecorado con una medalla de plata pensionada de por vida. Cosa que en su día judicializamos porque era injusta y ahora vemos estos 'tejamanejes'.

La portavoz de JUPOL: "Tenía actitudes indecorosas"

Tras esto, el presentador no duda en preguntarle su posición, a lo que Laura aclara que "esto es un bombazo, pero cuando ya te dicen que es él...siendo completamente honesta se ha sospechado que tenía actitudes indecorosas, no es de esa persona que dices 'imposible poner la mano en el fuego'.

Por otor lado, el sindicato SUP ha salido en defensa de la presunción de inocencia, Laura aclara que "nosotros la respetamos desde el principio, pero nos posicionamos también en el lado de la victima. Pedimos el cese no por juzgar sino por la posición tan importante que ocupa el DAO que mancha toda la honorabilidad de los Policías Nacionales, que se parten la cara todos los días por defender al ciudadano. Se da la fatalidad de que es el máximo responsable porque siempre hablamos del número, pero como policía uniformado es el número uno...esto es gravísimo".